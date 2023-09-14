З Польщі до Німеччини: тенденції міграції українських біженців (дослідження) — Finance.ua

З Польщі до Німеччини: тенденції міграції українських біженців (дослідження) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

З Польщі до Німеччини: тенденції міграції українських біженців (дослідження)

В Німеччині до повномасштабного вторгнення перебувало близько 150 тис. громадян України, після 22 лютого 2022 року ця кількість збільшилась до 1 млн 100 тис.

Українці зараз є другою, після турків, найбільшою нацією, яка присутня в Німеччині. Це дуже великий людський капітал, який може залишитися в Німеччині, або повернутись в Україну.

Про це йшлося на презентації дослідження «З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців».

Плани біженців в Німеччині

35% — українців планують залишитися щонайменше ще на 1 рік;

40% — планують повернутися в далекій або близькій перспективі в Україну;

9% — хочуть залишитися на постійне проживання в Німеччині;

22% — не визначились.

Що заохочує залишитися в Німеччині

60% українців зазначили, що можуть залишитися, якщо знайдуть хорошу роботу.

Робота є важливим фактором для українців. 59 % біженців з тих, хто в Польщі не працював і не знайшов роботу, а в Німеччині кожен третій з них має роботу.

Українці не тільки користуються соціальними виплатами, які надає Німеччина, вони прагнуть знайти роботу.

Кожен третій українець готовий залишитися в Німеччині, якщо буде продовження соціальних виплат, або буде допомога держави у забезпеченні житла, можливість возз'єднання з родиною, а також влаштування особистого життя.

Що спонукає повернутися в Україну

1. Цивілізаційний вибір України.

2. Вступ до НАТО.

3. Вступ до ЄС.

Крім того, для біженців важливо возз'єднатися з родиною, яка залишилася в Україні.

55% українців зазначають, що повернуться, якщо в Україні будуть кращі умови проживання, зарплати, кращі умови для бізнесу.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — це яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.