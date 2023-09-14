З Польщі до Німеччини: тенденції міграції українських біженців (дослідження) — Finance.ua

З Польщі до Німеччини: тенденції міграції українських біженців (дослідження)
В Німеччині до повномасштабного вторгнення перебувало близько 150 тис. громадян України, після 22 лютого 2022 року ця кількість збільшилась до 1 млн 100 тис.
Українці зараз є другою, після турків, найбільшою нацією, яка присутня в Німеччині. Це дуже великий людський капітал, який може залишитися в Німеччині, або повернутись в Україну.
Про це йшлося на презентації дослідження «З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців».
Плани біженців в Німеччині
- 35% — українців планують залишитися щонайменше ще на 1 рік;
- 40% — планують повернутися в далекій або близькій перспективі в Україну;
- 9% — хочуть залишитися на постійне проживання в Німеччині;
- 22% — не визначились.
Що заохочує залишитися в Німеччині
60% українців зазначили, що можуть залишитися, якщо знайдуть хорошу роботу.
Робота є важливим фактором для українців. 59 % біженців з тих, хто в Польщі не працював і не знайшов роботу, а в Німеччині кожен третій з них має роботу.
Українці не тільки користуються соціальними виплатами, які надає Німеччина, вони прагнуть знайти роботу.
Кожен третій українець готовий залишитися в Німеччині, якщо буде продовження соціальних виплат, або буде допомога держави у забезпеченні житла, можливість возз'єднання з родиною, а також влаштування особистого життя.
Що спонукає повернутися в Україну
1. Цивілізаційний вибір України.
2. Вступ до НАТО.
3. Вступ до ЄС.
Крім того, для біженців важливо возз'єднатися з родиною, яка залишилася в Україні.
55% українців зазначають, що повернуться, якщо в Україні будуть кращі умови проживання, зарплати, кращі умови для бізнесу.
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