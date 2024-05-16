З початку року на розвиток господарств аграрії отримали 43 мільярди гривень — Мінагрополітики
З початку року 6 724 агропідприємства отримали 43,2 млрд грн банківських кредитів на розвиток, з них 3 980 фермерських господарств профінансовано на 18,3 млрд грн за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9%».
З початку року 6 724 агрогосподарства отримали 43,2 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9» — 3 980 господарств профінансовано на 18,3 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
- Київська — 12,8 млрд грн виділено для 623 підприємств;
- Кіровоградська — 2,78 млрд грн для 825;
- Дніпропетровська — 2,6 млрд грн для 490;
- Тернопільська — 2,6 млрд грн для 265;
- Львівська — 2,5 млрд грн — для 399;
- Вінницька — 2,49 млрд грн — для 641;
- Полтавська — 2,28 млрд грн для 383;
- Одеська — 2,2 млрд грн для 553.
За програмою «Доступні кредити 5−7-9» найбільше отримали підприємства наступних областей:
- Київська — 2,34 млрд грн для 367 господарств;
- Кіровоградська — 1,8 млрд грн для 533;
- Вінницька — 1,7 млрд грн — для 403;
- Харківська — 1,64 млрд грн виділено для 251;
- Одеська — 1,3 млрд грн для 354;
- Волинська — 1 млрд грн для 215;
- Дніпропетровська — 1 млрд грн для 24.
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