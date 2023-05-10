З початку року бізнес вже отримав доступних кредитів на ₴28,3 мільярда — Finance.ua

З початку року бізнес вже отримав доступних кредитів на ₴28,3 мільярда Сьогодні 08:23 — Кредит&Депозит

178 підприємців отримали за минулий тиждень кредити за урядовою програмою «Доступні кредити 5−7-9%» на загальну суму 416 млн грн. З початку 2023 року банки видали бізнесу 8 тисяч кредитів на 28,3 млрд грн. Від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано 61,2 тисяч кредитів на 195,3 млрд грн.

Про це повідомляє Мінеклноміки.

Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів — 62 млрд грн та на антивоєнні цілі - 55 млрд грн. На рефінансування попередньо отриманих кредитів було видано 28,6 млрд грн, на інвестиційні цілі - 12,4 млрд грн. Окрім того, аграрії отримали 29,7 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 1,5 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сферах:

сільського господарства (54%);

торгівлі та виробництва (23%);

промислової переробки (13%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків, найбільшу кількість кредитів видали «Приватбанк» (26,8 тис.), «Ощадбанк» (9,2 тис.) та « Райффайзен Банк Аваль» (5,3 тис.).

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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