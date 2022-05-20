З початком війни зарплати у керівництва Митниці зросли майже вдвічі — Finance.ua

З початком війни зарплати у керівництва Митниці зросли майже вдвічі

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З початком війни зарплати у керівництва Митниці зросли майже вдвічі

З початком війни зарплати у керівництва української митниці зросли майже вдвічі. Хоча прибутки бюджету від її роботи скоротилися вп’ятеро.

Про це Українським Новинам повідомили у службі.

Таблица: Українські новини

У лютому в.о. голови Митної служби В’ячеслав Демченко одержав 50 тис. гривень зарплати. А у квітні вже 90 тис. гривень.

Така сама ситуація з оплатою роботи його заступників, які у лютому отримували від 36 тис. гривень до 65 тис. гривень, а вже у квітні — від 92 тис. гривень до 113 тис. гривень.

Раніше міністр фінансів Марченко повідомив, що у березні 2022 року доходи від митниці впали на 80%. Замість запланованих до війни 39 млрд гривень митниця дала лише 7 млрд гривень.

Для порівняння: у березні минулого 2021 року митниця перерахувала до бюджету України 34 млрд грн.

До війни митниця акумулювала приблизно третину доходів бюджету.

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