В Україні по-новому запрацює митниця: жодних паперів і оформлення до 15 хвилин — Finance.ua
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В Україні по-новому запрацює митниця: жодних паперів і оформлення до 15 хвилин

Вчора 10:59Казна та Політика
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В Україні по-новому запрацює митниця: жодних паперів і оформлення до 15 хвилин
В Україні буде максимально спрощено всі митні процедури для створення найшвидшої у світі митниці.
Про це під час брифінгу заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, на митниці тепер не буде жодних паперів і вона працюватиме за декларативним принципом.
«Без сплати ПДВ, мита та митних платежів одразу після прийняття та набрання чинності змінами до Митного та Податкового кодексів», — сказав Шмигаль.
Ті, хто захоче залишитись на загальній системі, має сплатити лише ПДВ, і таке оформлення має тривати не більш ніж 15 хвилин.
Шмигаль наголосив, що Кабінет Міністрів уже ухвалив відповідну постанову і тепер черга за Верховною Радою.
«Ті, хто просто хоче ввезти товар в Україну без будь-якого митного оформлення, — завчасно заповнюйте ВМД-декларацію і проїжджайте. Вантажі їхатимуть через кордон без жодних перешкод», — сказав прем’єр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Сьогодні
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