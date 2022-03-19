В Україні по-новому запрацює митниця: жодних паперів і оформлення до 15 хвилин — Finance.ua

В Україні буде максимально спрощено всі митні процедури для створення найшвидшої у світі митниці.
Про це під час брифінгу заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, на митниці тепер не буде жодних паперів і вона працюватиме за декларативним принципом.
«Без сплати ПДВ, мита та митних платежів одразу після прийняття та набрання чинності змінами до Митного та Податкового кодексів», — сказав Шмигаль.
Ті, хто захоче залишитись на загальній системі, має сплатити лише ПДВ, і таке оформлення має тривати не більш ніж 15 хвилин.
Шмигаль наголосив, що Кабінет Міністрів уже ухвалив відповідну постанову і тепер черга за Верховною Радою.
«Ті, хто просто хоче ввезти товар в Україну без будь-якого митного оформлення, — завчасно заповнюйте ВМД-декларацію і проїжджайте. Вантажі їхатимуть через кордон без жодних перешкод», — сказав прем’єр.