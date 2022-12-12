З найближчих аеропортів. SkyUp відкриє авіакомпанію в Європі — Finance.ua
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З найближчих аеропортів. SkyUp відкриє авіакомпанію в Європі

Фондовий ринок
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Цього літа стало відомо, що український авіаперевізник SkyUp планує відкриття окремої авіакомпанії на теренах Євросоюзу. Її офіційно зареєструють у ЄС під брендом перевізника. Також там повідомили, що планують рейси з аеропортів, розташованих найближче до кордону з Україною.
Про це повідомили у прес-службі авіакомпанії.
«Це буде офіційно зареєстрована в ЄС компанія під брендом SkyUp. Зараз ми знаходимося на етапі узгодження вимог з європейським регулятором та отримання сертифіката експлуатанта. Про початок роботи компанії ми обов’язково додатково повідомимо», — відзначили у SkyUp.
Також команда планує розвивати нову авіакомпанію за схожою моделлю зі SkyUp Airlines, поєднуючи чартерні та регулярні рейси.
«Про конкретні напрямки повідомимо згодом, після їх затвердження з усіма компетентними органами та отримання відповідних дозволів. Однак вже точно можемо сказати, що плануємо польотну програму в тому числі з урахуванням найближчих до українських кордонів аеропортів для зручності наших співгромадян», — додали у прес-службі.
Раніше в українських ЗМІ повідомлялося, що на початку своєї діяльності нова компанія буде виконувати перельоти з країн Балтії, Молдови, Румунії, Польщі, Чехії, Словаччини. Не виключено, що будуть також польоти з Австрії та Німеччини. Також очікується, що основну частку маршрутів складуть популярні туристичні напрямки.
Цього літа вперше за період з 24 лютого український лоукостер SkyUp Airlines отримав новий Boeing 737-800. Він став десятим літаком цього типу, що поповнив її парк. Лоукост-перевізник зберіг частину флоту і команди та активно виконує перевезення за договорами мокрого лізингу (коли авіакомпанія надає свої літаки та екіпаж європейському перевізнику для виконання його рейсів).
За матеріалами:
РБК-Україна
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