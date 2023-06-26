З моменту запуску роботи реєстру зброї уже понад 3,5 тис. запитів: у МВС просять не навантажувати систему без потреби — Finance.ua
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З моменту запуску роботи реєстру зброї уже понад 3,5 тис. запитів: у МВС просять не навантажувати систему без потреби

Казна та Політика
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За три години після запуску роботи Єдиного реєстру зброї зацікавлені особи зробили уже понад 3,5 тис. запитів, повідомив у п’ятницю міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, закликавши при цьому не навантажувати систему без гострої необхідності.
«Лише протягом перших трьох годин запуску реєстру в Єдиному вікні для громадян авторизувалися понад 3,5 тисячі власників зброї та зацікавлених осіб. Люди активно цікавляться: в середньому по 500 користувачів одночасно відвідують сторінку Єдиного вікна», — написав Клименко у Telegram.
Як зауважує міністр, ці дані підтверджують важливість та довгоочікуваність запуску реєстру.
«Але є прохання без гострої необхідності не завантажувати систему запитами в один день. Реєстр працюватиме не лише сьогодні», — наголосив Клименко.
З 23 червня в Україні почав функціонувати Єдиний реєстр зброї, який був презентований Міністерством внутрішніх справ у лютому цього року. Єдиний реєстр зброї, як зазначають в МВС, зробить зручним і доступним процес отримання дозволів на неї.
За матеріалами:
УНН
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