З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників — Finance.ua

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Вчора 09:41 — Особисті фінанси

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Незважаючи на низький рівень безробіття в IT-галузі, а також високий попит роботодавців на всі види технічних навичок, десятки IT-компаній у світі за останні тижні оголосили про звільнення. Інші ж оголосили про уповільнення темпів найму, принаймні до кінця 2022 року.

Про це пише Highload з посиланням на дані Protocol.

Засновники та інвестори готуються до того, що вже схоже на економічний спад і, можливо, рецесію. Минулого тижня Y Combinator розіслав засновникам своїх портфелів електронного листа, в якому попередив їх про необхідність «готуватися до гіршого». Акселератор стартапів попередив, що спад, швидше за все, найбільше торкнеться:

міжнародні компанії;

підприємства з великою кількістю активів;

низькомаржинальні компанії;

hardtech та інші галузі та компанії з високим рівнем втрат та тривалим часом виходу на прибуток.

Великі IT-компанії, включаючи Meta, Salesforce, Twitter і Netflix, також нещодавно оголосили про замороження найму або звільнення в умовах скорочення витрат і зростаючої інфляції в поєднанні з ведмежим ринком, що насувається, і підвищенням процентних ставок.

Засновники IT-галузі (Microsoft), компанії в сегменті соціальних мереж (Snap) та криптовалют (Coinbase) не оголошували про скорочення штатів, але уповільнили набір співробітників після незадовільних квартальних результатів.

IT-компанії, які уповільнили або заморозили наймання

Хоча великим компаніям не довелося проводити радикальні скорочення, деякі з них уповільнили або заморозили прийом на роботу, посилаючись на невтішні доходи і технологічний сектор, що похитнувся в цілому. Багато з цих уповільнень найму, наприклад, Microsoft, стосуються конкретних відділів, а не всієї компанії. Ось які компанії уповільнили чи заморозили найм:

Microsoft;

Lyft;

Snap;

Uber;

Coinbase;

Salesforce;

Мета (Facebook);

Twitter.

IT-компанії, які провели скорочення працівників

Звільнення варіювалися від точкових до, у найгірших випадках, масових звільнень, які проводили за допомогою безособових відеоповідомлень. Краудсорсинговий сервіс відстеження звільнень в IT-компаніях Layoffs.fyi зафіксував 60 компаній, у яких за останній місяць відбулися звільнення, при цьому було звільнено понад 16 тисяч працівників. Ось у яких компаніях і скільки людей було скорочено:

Lacework — 20% (з понад 1000);

Gorillas — близько 300;

PayPal — понад 80;

Bolt — понад 100;

Карвана — 2500;

ClickUp — 7%;

Klarna — 10% з приблизно 5000;

Cameo — 87;

Robinhood — 150;

Netflix — 150 співробітників.

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