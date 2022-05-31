З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників — Finance.ua

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників
Незважаючи на низький рівень безробіття в IT-галузі, а також високий попит роботодавців на всі види технічних навичок, десятки IT-компаній у світі за останні тижні оголосили про звільнення. Інші ж оголосили про уповільнення темпів найму, принаймні до кінця 2022 року.
Про це пише Highload з посиланням на дані Protocol.
Засновники та інвестори готуються до того, що вже схоже на економічний спад і, можливо, рецесію. Минулого тижня Y Combinator розіслав засновникам своїх портфелів електронного листа, в якому попередив їх про необхідність «готуватися до гіршого». Акселератор стартапів попередив, що спад, швидше за все, найбільше торкнеться:
міжнародні компанії;
підприємства з великою кількістю активів;
низькомаржинальні компанії;
hardtech та інші галузі та компанії з високим рівнем втрат та тривалим часом виходу на прибуток.
Великі IT-компанії, включаючи Meta, Salesforce, Twitter і Netflix, також нещодавно оголосили про замороження найму або звільнення в умовах скорочення витрат і зростаючої інфляції в поєднанні з ведмежим ринком, що насувається, і підвищенням процентних ставок.
Засновники IT-галузі (Microsoft), компанії в сегменті соціальних мереж (Snap) та криптовалют (Coinbase) не оголошували про скорочення штатів, але уповільнили набір співробітників після незадовільних квартальних результатів.
IT-компанії, які уповільнили або заморозили наймання
Хоча великим компаніям не довелося проводити радикальні скорочення, деякі з них уповільнили або заморозили прийом на роботу, посилаючись на невтішні доходи і технологічний сектор, що похитнувся в цілому. Багато з цих уповільнень найму, наприклад, Microsoft, стосуються конкретних відділів, а не всієї компанії. Ось які компанії уповільнили чи заморозили найм:
Microsoft;
Lyft;
Snap;
Uber;
Coinbase;
Salesforce;
Мета (Facebook);
Twitter.
IT-компанії, які провели скорочення працівників
Звільнення варіювалися від точкових до, у найгірших випадках, масових звільнень, які проводили за допомогою безособових відеоповідомлень. Краудсорсинговий сервіс відстеження звільнень в IT-компаніях Layoffs.fyi зафіксував 60 компаній, у яких за останній місяць відбулися звільнення, при цьому було звільнено понад 16 тисяч працівників. Ось у яких компаніях і скільки людей було скорочено: