З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Вчора 09:41Особисті фінанси
3755
З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітниківЗ IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників
Незважаючи на низький рівень безробіття в IT-галузі, а також високий попит роботодавців на всі види технічних навичок, десятки IT-компаній у світі за останні тижні оголосили про звільнення. Інші ж оголосили про уповільнення темпів найму, принаймні до кінця 2022 року.
Про це пише Highload з посиланням на дані Protocol.
Засновники та інвестори готуються до того, що вже схоже на економічний спад і, можливо, рецесію. Минулого тижня Y Combinator розіслав засновникам своїх портфелів електронного листа, в якому попередив їх про необхідність «готуватися до гіршого». Акселератор стартапів попередив, що спад, швидше за все, найбільше торкнеться:
  • міжнародні компанії;
  • підприємства з великою кількістю активів;
  • низькомаржинальні компанії;
  • hardtech та інші галузі та компанії з високим рівнем втрат та тривалим часом виходу на прибуток.
Великі IT-компанії, включаючи Meta, Salesforce, Twitter і Netflix, також нещодавно оголосили про замороження найму або звільнення в умовах скорочення витрат і зростаючої інфляції в поєднанні з ведмежим ринком, що насувається, і підвищенням процентних ставок.
Місце для вашої реклами
Засновники IT-галузі (Microsoft), компанії в сегменті соціальних мереж (Snap) та криптовалют (Coinbase) не оголошували про скорочення штатів, але уповільнили набір співробітників після незадовільних квартальних результатів.

IT-компанії, які уповільнили або заморозили наймання

Хоча великим компаніям не довелося проводити радикальні скорочення, деякі з них уповільнили або заморозили прийом на роботу, посилаючись на невтішні доходи і технологічний сектор, що похитнувся в цілому. Багато з цих уповільнень найму, наприклад, Microsoft, стосуються конкретних відділів, а не всієї компанії. Ось які компанії уповільнили чи заморозили найм:
  • Microsoft;
  • Lyft;
  • Snap;
  • Uber;
  • Coinbase;
  • Salesforce;
  • Мета (Facebook);
  • Twitter.

IT-компанії, які провели скорочення працівників

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників
Звільнення варіювалися від точкових до, у найгірших випадках, масових звільнень, які проводили за допомогою безособових відеоповідомлень. Краудсорсинговий сервіс відстеження звільнень в IT-компаніях Layoffs.fyi зафіксував 60 компаній, у яких за останній місяць відбулися звільнення, при цьому було звільнено понад 16 тисяч працівників. Ось у яких компаніях і скільки людей було скорочено:
  • Lacework — 20% (з понад 1000);
  • Gorillas — близько 300;
  • PayPal — понад 80;
  • Bolt — понад 100;
  • Карвана — 2500;
  • ClickUp — 7%;
  • Klarna — 10% з приблизно 5000;
  • Cameo — 87;
  • Robinhood — 150;
  • Netflix — 150 співробітників.
За матеріалами: Highload
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.