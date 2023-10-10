З душем в купе та одномісними капсулами: у Європі запустять нові потяги (фото) — Finance.ua
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З душем в купе та одномісними капсулами: у Європі запустять нові потяги (фото)

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З душем в купе та одномісними капсулами: у Європі запустять нові потяги (фото)
З душем в купе та одномісними капсулами: у Європі запустять нові потяги (фото)
Австрійська ÖBB, державна залізнична компанія, яка веде відновлення нічних перевезень, представила парк з 33 нічних поїздів, що мають розпочати роботу в грудні 2023 року. Зокрема, ці нові поїзди спрямовані на задоволення потреб індивідуальних мандрівників.
Запустити сучасні поїзди, які пропонують нові та вдосконалені варіанти подорожей за довгоочікуваними маршрутами, планують 10 грудня 2023 року. Мовиться про напрямки «Відень — Гамбург» та «Інсбрук — Гамбург».
В кожному складі буде сім вагонів, які складатимуться з:
  • двох сидячих,
  • трьох купейних,
  • двох спальних.
Ці вагони можуть перевозити значну кількість пасажирів, вміщуючи загалом 254 особи. Зокрема, пасажирам будуть доступні спальні вагони з поліпшеними двомісними купе (з двоярусними ліжками) в категоріях Comfort Plus і Comfort, кожне з яких матиме власний санвузол з душем.
Також у вагонах буде більше місця для об'ємного багажу, як-от спортивний інвентар, коляски й місця для велосипедів.
Звичайні купейні вагони матимуть по чотири спальних місця і без ванних кімнат.
За матеріалами:
Телеканал 24
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