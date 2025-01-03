З 1 січня Україна стала повноправною учасницею Римського статуту МКС: що це значить — Finance.ua

З 1 січня Україна стала повноправною учасницею Римського статуту МКС: що це значить Сьогодні 22:12

З 1 січня 2025 року Україна стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Про це йдеться на сайті МКС.

«МКС вітає Україну як нову державу-учасницю. Сьогодні, 1 січня 2025 року, Римський статут, установчий договір Міжнародного кримінального суду (МКС), набуває чинності для України. Україна офіційно стає 125-ю державою-учасницею МКС і 20-ю державою з регіону Східної Європи», — йдеться в повідомленні.

Римський статут був підписаний Україною у 2000 році. У серпні цього року Верховна Рада ратифікувала Римський статут МКС. У День Незалежності Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Зазначимо, що рекомендації Єврокомісії для України включали приведення законодавчої бази у відповідність до положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), що передбачає Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього».

Після цього в Нью-Йорку офіційно депонували ратифікаційну грамоту Римського статуту Міжнародного кримінального суду (передання ратифікаційної грамоти на зберігання депозитарію). Це означало, що з 1 січня 2025 року Україна стає 125-ю державою — учасницею МКС.

Міжнародний кримінальний суд — це постійний міжнародний суд, заснований для розслідування, кримінального переслідування та притягнення до відповідальності осіб, яких звинувачують у скоєнні найбільш тяжких злочинів, що викликають занепокоєння міжнародного співтовариства в цілому, а саме злочину геноциду, злочинів проти людства, воєнних злочинів та злочину агресії.

Членство України у МКС відкриває такі можливості:

Участь в Асамблеї держав-учасниць і винесення питання на її розгляд, голосування за розподіл бюджету, обрання суддів і прокурора, а також вплив на пріоритети суду і зміни до його статуту.

Крім того, Римський статут заснував два незалежних органи: Міжнародний кримінальний суд та Цільовий фонд для потерпілих. Цільовий фонд для потерпілих захищає інтереси потерпілих від геноциду, воєнних злочинів, злочинів проти людства та злочинів агресії, та спрямовує ресурси до фізичних осіб і установ та добру волю можновладців на користь потерпілих та їхніх громад.

Тобто він фінансує або створює інноваційні проекти для задоволення фізичних, матеріальних і психологічних потреб потерпілих.

Потерпілий може подати заяву на відшкодування шкоди. Відшкодування шкоди може охоплювати грошову компенсацію, повернення майна, реабілітацію або символічні заходи, такі як прохання пробачення чи меморіальні заходи.

Також держави є відповідальними за виконання рішень стосовно ордерів на арешт. Держави-учасниці Римського статуту юридично зобов’язані всебічно співпрацювати з МКС. Коли держава-учасниця не виконує зобов’язання щодо прохання про співпрацю, Суд може зробити висновок та передати справу до Асамблеї держав-учасниць щодо подальших дій.

Також ордери на арешт — довічні, тож фізичні особи, які все ще на свободі, рано чи пізно постануть перед Судом.

Нагадаємо, окрім ордера на арешт президента росії путіна, МКС також видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Коли держава стає учасницею Римського сатуту, вона погоджується визнати юрисдикцію МКС стосовно злочинів, що перераховані в Статуті. Суд може здійснювати свою юрисдикцію у ситуаціях, коли імовірний злочинець є громадянином держави-учасниці, або коли злочин був скоєний на території держави-учасниці. Також держава, що не є учасницею Статуту, може вирішити визнати юрисдикцію МКС.

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