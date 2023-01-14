З 1 лютого автори відео Shorts отримають нові способи заробітку на YouTube — Finance.ua

З 1 лютого автори відео Shorts отримають нові способи заробітку на YouTube 14.01.2023, 01:40 — Технології&Авто

З 1 лютого автори відео Shorts отримають нові способи заробітку на YouTube

Google оголосив про зміни Партнерської програми YouTube (YPP) з авторами контенту. З 1 лютого компанія додасть нові нові модулі, такі як «Модуль монетизації відео Shorts», що дозволять відеоблогерам в цьому жанрі заробляти на рекламі.

Нові рекламні модулі дадуть авторам більше гнучкості у способах заробітку на своєму контенті, зазначив технічний гігант.

«Після підписання основних умов, контентмейкери, які бажають монетизувати на платформі свою творчість, зможуть обирати модулі контракту, щоб відкрити різні можливості заробітку», — йдеться в заяві.

Нові модулі включають «Модуль монетизації сторінки перегляду», «Модуль монетизації відео Shorts» та «Додаток до комерційних продуктів».

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