З 1 лютого автори відео Shorts отримають нові способи заробітку на YouTube — Finance.ua
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З 1 лютого автори відео Shorts отримають нові способи заробітку на YouTube

Технології&Авто
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З 1 лютого автори відео Shorts отримають нові способи заробітку на YouTube
З 1 лютого автори відео Shorts отримають нові способи заробітку на YouTube
Google оголосив про зміни Партнерської програми YouTube (YPP) з авторами контенту. З 1 лютого компанія додасть нові нові модулі, такі як «Модуль монетизації відео Shorts», що дозволять відеоблогерам в цьому жанрі заробляти на рекламі.
Нові рекламні модулі дадуть авторам більше гнучкості у способах заробітку на своєму контенті, зазначив технічний гігант.
«Після підписання основних умов, контентмейкери, які бажають монетизувати на платформі свою творчість, зможуть обирати модулі контракту, щоб відкрити різні можливості заробітку», — йдеться в заяві.
Нові модулі включають «Модуль монетизації сторінки перегляду», «Модуль монетизації відео Shorts» та «Додаток до комерційних продуктів».
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