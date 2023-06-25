З 1 липня ліки за програмою «Доступні ліки» відпускатимуть лише за електронним рецептом — Finance.ua
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З 1 липня ліки за програмою «Доступні ліки» відпускатимуть лише за електронним рецептом

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З 1 липня медичні препарати за програмою «Доступні ліки» відпускатимуть лише за електронним рецептом.
Про це повідомив голова Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
За програмою «Доступні ліки» українці можуть отримати безоплатно або з частковою доплатою препарати за напрямками:
  • серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу,
  • хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів (в т.ч. бронхіальна астма), інсулінозалежний та нецукровий діабет,
  • хвороба Паркінсона, розлади психіки й поведінки,
  • епілепсія, імуносупресивні препарати для людей у посттрансплантаційному періоді.
На початку повномасштабної війни уряд дозволив виписувати і відпускати «Доступні ліки» за паперовим рецептом задля безперешкодного доступу до життєво необхідних ліків. Нещодавно уряд ухвалив постанову, фактично повернувши вимоги довоєнного стану.
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Винятком залишаються зона активних бойових дій та тимчасово окуповані території, де медики зможуть і надалі виписувати пацієнтам паперові рецепти, а аптеки їх погашати. На решті території України електронна система охорони здоров’я працює стабільно, тому лікарі зможуть створювати електронні рецепти, а пацієнти погашати їх в аптеках.
Також на прохання пацієнта лікар може роздрукувати інформаційну довідку, що містить інформацію про рецепт. Це дозволить людям, які мають складнощі у користуванні телефоном, і надалі користуватися програмою «Доступні ліки».

Довідка Finance.ua:

  • загалом з початку року доступні ліки за Е-рецептом отримали 1,5 млн пацієнтів. Найбільше — для лікування серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу, хвороб нижніх дихальних шляхів та інсуліну.

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За матеріалами:
Finance.ua
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