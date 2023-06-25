З 1 липня ліки за програмою «Доступні ліки» відпускатимуть лише за електронним рецептом — Finance.ua

З 1 липня ліки за програмою «Доступні ліки» відпускатимуть лише за електронним рецептом Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

З 1 липня медичні препарати за програмою «Доступні ліки» відпускатимуть лише за електронним рецептом.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

За програмою «Доступні ліки» українці можуть отримати безоплатно або з частковою доплатою препарати за напрямками:

серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу,

хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів (в т.ч. бронхіальна астма), інсулінозалежний та нецукровий діабет,

хвороба Паркінсона, розлади психіки й поведінки,

епілепсія, імуносупресивні препарати для людей у посттрансплантаційному періоді.

На початку повномасштабної війни уряд дозволив виписувати і відпускати «Доступні ліки» за паперовим рецептом задля безперешкодного доступу до життєво необхідних ліків. Нещодавно уряд ухвалив постанову, фактично повернувши вимоги довоєнного стану.

Винятком залишаються зона активних бойових дій та тимчасово окуповані території, де медики зможуть і надалі виписувати пацієнтам паперові рецепти, а аптеки їх погашати. На решті території України електронна система охорони здоров’я працює стабільно, тому лікарі зможуть створювати електронні рецепти, а пацієнти погашати їх в аптеках.

Також на прохання пацієнта лікар може роздрукувати інформаційну довідку, що містить інформацію про рецепт. Це дозволить людям, які мають складнощі у користуванні телефоном, і надалі користуватися програмою «Доступні ліки».

Довідка Finance.ua:

загалом з початку року доступні ліки за Е-рецептом отримали 1,5 млн пацієнтів. Найбільше — для лікування серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу, хвороб нижніх дихальних шляхів та інсуліну.

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