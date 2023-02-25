З 1 березня у Києві подорожчають е-учнівські — Finance.ua
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З 1 березня у Києві подорожчають е-учнівські

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У Києві вартість виготовлення картки електронного учнівського квитка з 1 березня буде підвищена до 100 гривень, і батьків учнів закликають оформити замовлення документа до кінця лютого.
Про це повідомили на сайті КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр».
Причиною подорожчання картки е-учнівського називають підвищення вартості матеріалів, з якого виготовляють документ.
Електронні учнівські дають право на безплатний проїзд у громадському пасажирському транспорті столиці.
Крім того, це перший крок для створення додаткових цифрових сервісів для школярів, які можна використовувати як перепустку до навчального закладу, зазначають у прес-службі Київської міської ради.
«Усі, хто замовив квитки до кінця лютого, отримають їх за старою ціною, тому батькам рекомендують прискорити оформлення електронних учнівських», — йдеться у повідомленні.

Як замовити електронний учнівський квиток

  • Для початку слід зареєструватися в системі scard.kyivcity.gov.ua;
  • знайти дані про свою дитину та приєднати її картку до свого облікового запису;
  • додати/замінити фото дитини;
  • сформувати замовлення електронного носія учнівського квитка та отримати рахунок на оплату;
  • сплатити замовлення (онлайн або через банківську установу).
Приблизний термін виготовлення е-квитка з моменту замовлення до друку складає 1 місяць.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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