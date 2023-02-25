З 1 березня у Києві подорожчають е-учнівські — Finance.ua

З 1 березня у Києві подорожчають е-учнівські
У Києві вартість виготовлення картки електронного учнівського квитка з 1 березня буде підвищена до 100 гривень, і батьків учнів закликають оформити замовлення документа до кінця лютого.
Про це повідомили на сайті КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр».
Причиною подорожчання картки е-учнівського називають підвищення вартості матеріалів, з якого виготовляють документ.
Електронні учнівські дають право на безплатний проїзд у громадському пасажирському транспорті столиці.
Крім того, це перший крок для створення додаткових цифрових сервісів для школярів, які можна використовувати як перепустку до навчального закладу, зазначають у прес-службі Київської міської ради.
«Усі, хто замовив квитки до кінця лютого, отримають їх за старою ціною, тому батькам рекомендують прискорити оформлення електронних учнівських», — йдеться у повідомленні.
Як замовити електронний учнівський квиток
- Для початку слід зареєструватися в системі scard.kyivcity.gov.ua;
- знайти дані про свою дитину та приєднати її картку до свого облікового запису;
- додати/замінити фото дитини;
- сформувати замовлення електронного носія учнівського квитка та отримати рахунок на оплату;
- сплатити замовлення (онлайн або через банківську установу).
Приблизний термін виготовлення е-квитка з моменту замовлення до друку складає 1 місяць.
Отримати гроші до зарплати 💰
Поділитися новиною