Ювелірна компанія заплатила хакерам $7,5 млну BTC, щоб зберегти анонімність клієнтів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ювелірна компанія заплатила хакерам $7,5 млну BTC, щоб зберегти анонімність клієнтів

Фінтех і Картки
301
Ювелірна компанія заплатила хакерам $7,5 млну BTC, щоб зберегти анонімність клієнтів
Ювелірна компанія заплатила хакерам $7,5 млну BTC, щоб зберегти анонімність клієнтів
Xакерська атака призвела до того, що британська ювелірна компанія Graff Diamonds була змушена заплатити близько 7,5 млн доларів щоб уникнути скандалу.
У випадку відмови група хакерів погрожувала опублікувати особисті дані відомих клієнтів компанії, серед якіх: пoпуляpнa телеведуча Oпpa Уінфpі, Девід Бeкxем, Дoнaльд Tpaмп, cултaн Бpунeя та члени королівських сімей.
Читайте також
Після виплати половини суми в Graff подали в суд на страхову компанію Travelers за відмову покрити витрати, хоча подібні випадки були передбачені страхуванням. Злом стався в вересні 2021 року, коли група хакерів під назвою Conti взяла на себе відповідальність за крадіжку особистих даних.
У листопаді керівництво Graff заплатило половину від того, що вимагали Conti ($ 15 млн у ВТС). Подальша поведінка хакерів та майбутнє перемовин невідомі.
До речі, на CoinSmart ви можете легко купувати, продавати і дізнаватися головні новини про крипторинок прямо зі свого ПК чи смартфону. А за промокодом GETCRYPTO ще й отримаєте знижку в розмірі 20$ у BTC на перший депозит.

Отримати знижку від CoinSmart

За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.