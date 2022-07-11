Ювелірна компанія заплатила хакерам $7,5 млну BTC, щоб зберегти анонімність клієнтів Вчора 04:26 — Фінтех і Картки

Ювелірна компанія заплатила хакерам $7,5 млну BTC, щоб зберегти анонімність клієнтів

Xакерська атака призвела до того, що британська ювелірна компанія Graff Diamonds була змушена заплатити близько 7,5 млн доларів щоб уникнути скандалу.

У випадку відмови група хакерів погрожувала опублікувати особисті дані відомих клієнтів компанії, серед якіх: пoпуляpнa телеведуча Oпpa Уінфpі, Девід Бeкxем, Дoнaльд Tpaмп, cултaн Бpунeя та члени королівських сімей.

Після виплати половини суми в Graff подали в суд на страхову компанію Travelers за відмову покрити витрати, хоча подібні випадки були передбачені страхуванням. Злом стався в вересні 2021 року, коли група хакерів під назвою Conti взяла на себе відповідальність за крадіжку особистих даних.

У листопаді керівництво Graff заплатило половину від того, що вимагали Conti ($ 15 млн у ВТС). Подальша поведінка хакерів та майбутнє перемовин невідомі.

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