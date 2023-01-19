Юрист відповів, коли мають "взятися" за військовозобов’язаних українців за кордоном — Finance.ua
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Юрист відповів, коли мають "взятися" за військовозобов’язаних українців за кордоном

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В Україні триває мобілізація, а наприкінці 2022-го року Кабмін ухвалив нові правила військового обліку. Серед нововведень — «візьмуться» за військовозобов’язаних чоловіків-українців, які перебувають за кордоном.
Юрист-волонтер Євгеній Промський в інтерв’ю DT.UA розповів, хто має розробити процедуру взяття на військовий облік тих, хто виїхав за кордон, та коли варто на неї чекати.
За словами експерта, оформлення на військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, має розпочатися з червня 2023 року.
Так, постановою Кабміну № 1487 затверджено порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Цим документом від 30.12.2022 року постановили міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади протягом 6 місяців з дня набрання чинності цією постановою здійснити перегляд і приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність з постановою № 1487.
«Таким чином, процедура взяття на військовий облік тих, хто виїхав за кордон, має бути розроблена протягом 6 місяців, починаючи з 05.01.2023», — зазначив юрист.

Військовий облік в Україні по-новому

За матеріалами:
УНІАН
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