Youtube відмовляється від однієї з функцій — Finance.ua
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Youtube відмовляється від однієї з функцій

Технології&Авто
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Youtube відмовляється від однієї з функцій
Youtube відмовляється від однієї з функцій
Youtube забирає функцію Stories з п’ятниці, 26 травня. Вже опубліковані Stories будуть дійсними ще 7 днів після того, як ними поділились.
Про це йдеться в релізі команди сервісу.
Замість Stories, можна використовувати публікації у співтоваристві та YouTube Shorts, які «можуть забезпечити цінні звʼязки з аудиторією».
Публікації в спільноті YouTube — чудовий вибір, якщо ви хочете поділитися легкими оновленнями, розпочати розмови чи рекламувати свій вміст YouTube серед аудиторії. Серед авторів, які використовують і публікації, і історії, публікації в середньому викликають у багато разів більше коментарів і лайків порівняно з історіями.
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У команді Youtube додали, що серед авторів, які використовують як пости, так і Stories, пости в середньому збирають у багато разів більше коментарів та лайків у порівнянні зі Stories.
Крім цього, Shorts — це те, що потрібно для створення короткого відеоконтенту, а серед авторів, які використовують і Shorts, і Stories, саме перші у середньому залучають у багато разів більше підписників, ніж Stories.
За матеріалами:
Економічна Правда
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