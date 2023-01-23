Єврозона уникне рецесії цього року, вважають економісти — Finance.ua
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Єврозона уникне рецесії цього року, вважають економісти

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Єврозона уникне рецесії цього року, згідно з результатами опитування економістів від Consensus Economics, яке ілюструє різку зміну глобальних економічних настроїв за останні декілька тижнів.
Про це повідомляє Financial Times.
Ще минулого місяця аналітики, опитані Consensus Economics, прогнозували, що блок зануриться в рецесію цього року. Але опитування, проведене цього місяця, показало, що тепер вони очікують зростання на 0,1% натомість.
Це стало можливим завдяки зниженню цін на енергоносії, значній державній підтримці та більш ранньому, ніж очікувалося, відновленню китайської економіки, що сприятиме зростанню світового попиту.
Підвищення прогнозу відбулося після того, як цього тижня на щорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі посадовці та економісти також підтримали більш оптимістичні прогнози, а МВФ дав зрозуміти, що може незабаром підвищити свої прогнози щодо глобального зростання.
Економісти побоювалися, що цього року Європа опиниться серед найбільш постраждалих регіонів світової економіки через економічні наслідки війни росії з Україною. Лише кілька тижнів тому директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що «половина Європейського Союзу буде в рецесії» протягом 2023 року.
Водночас деякі економісти все ще очікують рецесії. Як зазначила економістка Barclays Bank Сільвія Арданья, хоча спад не буде таким глибоким, як вважалося раніше, економіка єврозони все одно скорочуватиметься протягом двох кварталів поспіль, що відповідає технічному визначенню рецесії.
За матеріалами:
Економічна Правда
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