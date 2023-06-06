Євросоюз виділяє €33 мільярди на транспортну інфраструктуру України — Finance.ua

Євросоюз виділяє €33 мільярди на транспортну інфраструктуру України Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

Євросоюз виділяє €33 мільярди на транспортну інфраструктуру України

У Львівській ОВА підписали Угоду про участь України у програмі «Механізм «Сполучення Європи», за якою ЄС виділяє 33 мільярди євро для розбудови української транспортної інфраструктури.

Угоду підписали віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян.

«Україна підписала сьогодні цю Угоду і стала першою країною, яка не входить до ЄС, але отримає пакет допомоги за програмою «Механізм «Сполучення Європи». Завдяки цьому Україна стає частиною інфраструктури Європи, і бюджет, який ми погодили, досить великий — це 33 мільярди євро», — зазначила Велян.

Фінансування проєктів передбачає, що половину вартості компенсує країна-заявниця за рахунок власних джерел чи міжнародних фінансових організацій, а 50% фінансування забезпечується у рамках програми.

Зі слів Кубракова, підписана Угода відкриває можливість залучити фінансування ЄС для підтримки розвитку високопродуктивних, стійких і ефективно взаємопов'язаних транс'європейських мереж у сферах транспорту, енергетики та цифрових послуг.

«Ця Угода, яку ми сьогодні підписали, вже дозволяє разом з Європейським Союзом розвивати нашу прикордонну інфраструктуру, пункти пропуску, транспортну мережу. Перш за все, акцент на розвитку експортної логістики на наших західних кордонах. Уже обговорюємо з європейськими партнерами реалізацію шести перших проєктних пропозицій. Подали заяви, уже в червні очікуємо результатів відбору. Це важливий крок на шляху України до євроінтеграції», — додав віцепрем'єр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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