Євросоюз виділяє €33 мільярди на транспортну інфраструктуру України — Finance.ua
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Євросоюз виділяє €33 мільярди на транспортну інфраструктуру України

Казна та Політика
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Євросоюз виділяє €33 мільярди на транспортну інфраструктуру України
Євросоюз виділяє €33 мільярди на транспортну інфраструктуру України
У Львівській ОВА підписали Угоду про участь України у програмі «Механізм «Сполучення Європи», за якою ЄС виділяє 33 мільярди євро для розбудови української транспортної інфраструктури.
Угоду підписали віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян.
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«Україна підписала сьогодні цю Угоду і стала першою країною, яка не входить до ЄС, але отримає пакет допомоги за програмою «Механізм «Сполучення Європи». Завдяки цьому Україна стає частиною інфраструктури Європи, і бюджет, який ми погодили, досить великий — це 33 мільярди євро», — зазначила Велян.
Фінансування проєктів передбачає, що половину вартості компенсує країна-заявниця за рахунок власних джерел чи міжнародних фінансових організацій, а 50% фінансування забезпечується у рамках програми.
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Зі слів Кубракова, підписана Угода відкриває можливість залучити фінансування ЄС для підтримки розвитку високопродуктивних, стійких і ефективно взаємопов'язаних транс'європейських мереж у сферах транспорту, енергетики та цифрових послуг.
«Ця Угода, яку ми сьогодні підписали, вже дозволяє разом з Європейським Союзом розвивати нашу прикордонну інфраструктуру, пункти пропуску, транспортну мережу. Перш за все, акцент на розвитку експортної логістики на наших західних кордонах. Уже обговорюємо з європейськими партнерами реалізацію шести перших проєктних пропозицій. Подали заяви, уже в червні очікуємо результатів відбору. Це важливий крок на шляху України до євроінтеграції», — додав віцепрем'єр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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