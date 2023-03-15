Євросоюз та США переглянуть стелю цін на російську нафту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Євросоюз та США переглянуть стелю цін на російську нафту

Енергетика
85
Євросоюз та США переглянуть стелю цін на російську нафту
Євросоюз та США переглянуть стелю цін на російську нафту
Країни Євросоюзу та США обіцяють вже в березні переглянути ліміт цін на російську сиру нафту.
Про це заявив помічник міністра фінансів США з питань економічної політики Бен Харріс.
«Європа зобов’язалася переглянути граничну ціну (на російську нафту. — Ред.) у березні. Про це повідомили в IEA (Міжнародному енергетичному агентстві. — Ред.). Європа також зобов’язалася прийняти певний теоретичний орієнтир щодо ціни на нафту, яка має бути на п’ять доларів менше ринкової ціни російської нафти. Отже, якщо ринкова ціна становить 50 доларів, то це означає зниження ціни на два або три долари. Це були європейські зобов’язання», — зазначив Харріс.
Читайте також
При цьому, за його словами, США та країни G7 також пообіцяли переглянути ціну на російську нафту, але не взяли зобов’язань щодо її коригування. Поки що вони чекають на оцінку IEA.
Зараз ліміт цін на російську нафту, який встановили країни ЄС та «Великої сімки», становить 60 доларів за барель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.