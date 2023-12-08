Євросоюз створить службу контролю за коштами міжнародних донорів в Україні — Finance.ua

Євросоюз створить службу контролю за коштами міжнародних донорів в Україні Вчора 09:45 — Казна та Політика

Євросоюз створить службу контролю за коштами міжнародних донорів в Україні

Для контролю коштів міжнародних донорів на базі Держаудитслужби буде розгорнута українська Служба координації боротьби з шахрайством (Anti-fraud coordination service, AFCOS).

«Ми перейдемо до масштабної системи, яка вестиме статистику порушень та аналізуватиме, де можуть виникнути проблеми. Щоб не шукати, куди поділися гроші, а наперед запобігати будь-яким негативним явищам», — розповіла голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.

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Вона акцентувала, що для цього потрібні законодавчі зміни, в той же час сама нова модель має всі шанси стати універсальною в контролі коштів міжнародних донорів на відновлення України.

Басалаєва додала, що така модель працюватиме в рамках бюджету Європейського Союзу, а саме Багаторічної програми фінансування на 2021−2027 роки — планується створення спеціального Українського фонду (Ukrainian Facility) на 50 млрд євро, контроль за витратами якого планується покласти, зокрема, на Державну аудиторську службу України.

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«Проєкт регламенту, який регулює Ukrainian Facility, вже пройшов перше читання в Європарламенті. Він визначає, що перевіряти витрати Фонду будуть декілька установ. Від ЄС — це європейський Board of Auditors (Рада аудиторів). А національних контролерів буде два — Держаудитслужба та Рахункова палата. Вони уповноважені проводити аудит та фінансові інспекції витрат. Board of Auditors має право почати перевірку в будь-який момент. Але, як показує практика, європейці зазвичай покладають ключові функції саме на національні органи фінконтролю», — пояснила Басалаєва.

За її словами, Держаудитслужба вже має успішний досвід співпраці з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (Office européen de lutte anti-fraude, OLAF), яке слідкує за використанням коштів Євросоюзу.

Басалєва зауважила, що наразі контакти з OLAF відбуваються через структурний підрозділ Держаудитслужби, на базі якого в подальшому буде розбудований український AFCOS як частина європейської системи контролю за грошима ЄС.

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