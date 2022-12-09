Євросоюз має намір збільшити фонд військової допомоги Україні на 2 млрд євро — Finance.ua
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Євросоюз має намір збільшити фонд військової допомоги Україні на 2 млрд євро

Казна та Політика
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Євросоюз має намір збільшити фонд військової допомоги Україні на 2 млрд євро
Євросоюз має намір збільшити фонд військової допомоги Україні на 2 млрд євро
Європейський Союз планує збільшити фінансування Європейського фонд миру, що також займається військовою допомогою Україні, щонайменше на 2 мільярди євро уже в середині грудня 2022 року.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з обговореннями цієї теми.
Наразі фонд має в розпорядженні близько 6 млрд євро для відшкодування урядам постачання військової допомоги в Україну, але також використовує гроші для підтримки інших країн. Проте понад половину фонду виділено для України. Країни ЄС фіксують потребу у подальшій підтримці ЗСУ.
За попередньою інформацію міністри закордонних справ Євросоюзу можуть підписати збільшення фінансування фонду на 2 млрд євро під час зустрічі 12 грудня. При цьому наразі деталі рішення обговорюють в закритому форматі.
Якщо до 12 грудня країни ЄС не приймуть остаточне рішення, питання розглянуть пізніше.
«Пропозиція вимагає одностайного схвалення всіх держав-членів. Джерела кажуть, що згодом фонд можна буде поповнити ще більшими сумами», — уточнюють в Bloomberg.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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Діло
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