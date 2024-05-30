Європол провів найбільшу операцію проти кіберзлочинців, в Україні заарештовано трьох — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Європол провів найбільшу операцію проти кіберзлочинців, в Україні заарештовано трьох

73
Чотирьох людей було заарештовано і понад 100 інтернет-серверів відключено або заблоковано в ході скоординованої на міжнародному рівні операції, націленої на кіберінфраструктуру, що використовується для шкідливих програм.
Про це повідомляє Європол.
Акція, що отримала назву «Операція «Фінал», була ініційована та проведена Францією, Німеччиною та Нідерландами.
Крім того, Вірменія, Болгарія, Литва, Португалія, Румунія, Швейцарія та Україна також підтримали операцію різними діями, такими як арешти, допити підозрюваних, обшуки, а також вилучення чи видалення серверів та доменів.
Арешти були здійснені у Вірменії (одна людина) та Україні (троє). Понад 2000 доменів зараз перебувають під контролем правоохоронних органів.
За підсумками днів дій осіб, причетних до цієї злочинної діяльності та розшукуваних Німеччиною, 30 травня 2024 року будуть додані до Європейського списку осіб, які найбільше розшукуються. Ці особи розшукуються за причетність до серйозної кіберзлочинної діяльності.
«Провівши найбільшу на сьогодні міжнародну операцію кіберполіції, правоохоронні органи завдали серйозного удару по сфері кіберзлочинів», — заявила Мартіна Лінк, віце-президент Федерального управління кримінальної поліції Німеччини.
Шкідливе програмне забезпечення дозволяє кіберзлочинцям таємно підключатися до комп’ютерів людей у шкідливих цілях.
За даними слідчих, один із головних підозрюваних заробив не менше 69 млн євро у криптовалюті, здаючи в оренду об'єкти кримінальної інфраструктури для розміщення програм-вимагачів. Операції підозрюваного постійно відслідковуються, і вже отримано юридичний дозвіл на конфіскацію цих активів під час майбутніх дій.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.