Європейський суд аудиторів вважає, що 1,5 млрд євро недостатньо для оборонних потреб ЄС — Finance.ua

Європейський суд аудиторів вважає, що 1,5 млрд євро недостатньо для оборонних потреб ЄС Сьогодні 14:36

Європейський суд аудиторів вважає, що 1,5 млрд євро недостатньо для оборонних потреб ЄС

Європейський суд аудиторів закликав покращити Програму європейської оборонної промисловості. Аудитори підкреслили ризики недостатнього фінансування та необхідність посилення механізмів підзвітності програми.

ЄС потребує вдосконалення програми оборонної промисловості. Про це повідомляє Європейський суд аудиторів.

Європейський суд аудиторів закликав до покращення Програми європейської оборонної промисловості і кращого балансу між політичними цілями, бюджетом та термінами виконання.

У звіті зазначено, що заплановані витрати у 1,5 мільярда євро можуть не відповідати амбіційним цілям посилення оборонної спроможності ЄС та підтримки України.

Аудитори підкреслили ризики недостатнього фінансування і закликали до посилення механізмів підзвітності програми, оскільки ефективність реалізації залежить від співпраці держав-членів. Програма також передбачає використання прибутків від заморожених російських активів для підтримки України.

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