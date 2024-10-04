Європейський суд аудиторів вважає, що 1,5 млрд євро недостатньо для оборонних потреб ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Європейський суд аудиторів вважає, що 1,5 млрд євро недостатньо для оборонних потреб ЄС

24
Європейський суд аудиторів вважає, що 1,5 млрд євро недостатньо для оборонних потреб ЄС
Європейський суд аудиторів вважає, що 1,5 млрд євро недостатньо для оборонних потреб ЄС
Європейський суд аудиторів закликав покращити Програму європейської оборонної промисловості. Аудитори підкреслили ризики недостатнього фінансування та необхідність посилення механізмів підзвітності програми.
ЄС потребує вдосконалення програми оборонної промисловості. Про це повідомляє Європейський суд аудиторів.
Європейський суд аудиторів закликав до покращення Програми європейської оборонної промисловості і кращого балансу між політичними цілями, бюджетом та термінами виконання.
У звіті зазначено, що заплановані витрати у 1,5 мільярда євро можуть не відповідати амбіційним цілям посилення оборонної спроможності ЄС та підтримки України.
Аудитори підкреслили ризики недостатнього фінансування і закликали до посилення механізмів підзвітності програми, оскільки ефективність реалізації залежить від співпраці держав-членів. Програма також передбачає використання прибутків від заморожених російських активів для підтримки України.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.