ЄС працює над великим планом фінансової підтримки України — Finance.ua

ЄС працює над великим планом фінансової підтримки України Сьогодні 09:47

ЄС працює над великим планом фінансової підтримки України

Європейський Союз (ЄС) працює над великим планом фінансової підтримки України, розрахованим на чотири роки. У рамках плану Києву нададуть безпрецедентну допомогу на десятки мільярдів євро. Точна цифра збільшення фінансування поки що не оголошується.

Спеціальна комісія працює над розробкою програми, яка має задовольнити потреби України у фінансуванні аж до 2027 року, повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела серед дипломатів та чиновників ЄС.

Прихильники плану заявляють, що він не лише допоможе вивести фінансову підтримку України на більш стабільний та передбачуваний рівень після хвилі критики за безсистемне та спорадичне надання коштів упродовж 2022 року. Також ЄС планує спонукати США та Великобританію надати Україні аналогічні фінансові зобов’язання, а Київ, на думку чиновників, матиме велику впевненість у своїх фінансових можливостях.

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Видання, посилаючись на дані Кільського інституту, пише, що станом на лютий 2023 року США анонсували виділення Україні 26 млрд доларів на економічні потреби. Великобританія зі свого боку пообіцяла 2,5 млрд. фунтів стерлінгів (3,12 млрд. доларів) допомоги з можливістю подальшого розширення суми.

Пропозиції комісії розглядаються та можуть бути оприлюднені вже на конференції з відновлення України. Вона пройде 21−22 червня у Лондоні.

Тривогу, зазначає видання, викликає факт, що пакет буде досить важко узгодити з усіма членами ЄС з огляду на ворожу позицію Угорщини, яка вже заблокувала кілька траншів фінансової допомоги для Києва. Але якщо пакет буде схвалено, з’явиться можливість розширити чинну програму підтримки України на 2023 рік, яка зараз становить 18 млрд євро.

Також кошти із нової програми можуть бути спрямовані на нагальні потреби України у відновленні зруйнованих об'єктів. Для цього потрібно, за підрахунками українського уряду, щонайменше 14 млрд доларів.

Бюджет України на 2023 рік через війну та великі втрати економіки має рекордний дефіцит — 20,6% ВВП. Заплановані витрати бюджету майже вдвічі перевищують заплановані доходи. Україні не вистачає близько 38 млрд доларів США. Ці гроші Київ планує одержати протягом року від західних партнерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 квітня Україна отримала транш у розмірі 1,5 млрд євро від ЄС. Це гроші з пакету підтримки на 2023 рік — сам пакет становить 18 млрд євро. Кошти з цього пакету заборонено витрачати на військові потреби — ними закриватимуть дірки у державному бюджеті країни, що воює.

Обозреватель За матеріалами:

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