Європейський ринок вживаних авто зростатиме та йтиме в онлайн — дослідження Вчора 19:36 — Технології&Авто

Європейський ринок вживаних авто зростатиме та йтиме в онлайн — дослідження

Економічна криза, що триває сьогодні, не зашкодить європейському ринку вживаних автомобілів, а навпаки — він зростатиме.

Як пише Інститут досліджень авторинку, експерти з консалтингової компанії Bain & Company у своєму звіті прогнозують зростання його сукупної вартості на 5% щороку. Так може трапитися через дефіцит нових автомобілів, який триває з початку пандемії Covid-19, і зростанням цін на них.

Вартість європейського ринку вживаних автомобілів зросте до 503 мільярдів євро у 2025 році у порівнянні з 460 мільярдами євро у 2022 році. За останні сім років цей ринок виріс майже на 60%.

«Всупереч побоюванням, що економічна криза матиме негативний вплив на ринок вживаних автомобілів, наш аналіз показує, що попит на ці автомобілі залишатиметься стабільним, оскільки для багатьох європейців власне авто — це єдиний транспортний засіб, що дозволяє дістатися на роботу чи навчання, — каже Рох Барановскі, партнер Bain & Company і співавтор звіту. — Хоча цього року ми спостерігаємо невелике падіння, історичні дані показують, що навіть у періоди економічного спаду цей сегмент ринку був відносно стійким до потрясінь. Крім того, у нас є системна нестача нових автомобілів у Європі, що сприяє розвитку вторинного ринку».

Попит на вживані автомобілі породжений нестачею нових моделей, яка триває уже кілька років, в основному — через скорочення виробництва. Згідно зі звітом Європейської асоціації автовиробників (ACEA), у 2022 році в ЄС виготовили 10,8 мільйона легкових автомобілів, тобто на 24% менше, ніж до початку пандемії 2019 року.

Стабільно низьке виробництво — це результат поєднання багатьох факторів, у тому числі — кліматичної політики ЄС, спалаху пандемії та війни в Україні. Невелике зниження почалося ще у 2018 році, коли автомобільні концерни почали адаптуватися до дедалі жорсткіших європейських стандартів викидів CO2 і поступово переходити на виробництво електромобілів. Зараз компанії продовжують скорочувати виробництво моделей з двигунами внутрішнього згоряння, які, за планом, повинні повністю зняти з виробництва у 2035 році.

Ще одним викликом для європейських автовиробників став спалах пандемії Covid-19, який перервав ланцюжки поставок, що призвело, зокрема, до зниження доступності мікропроцесорів. На це наклався початок повномасштабної війни в Україні, що загострило проблеми з наявністю запчастин і сприяло різкому зростанню цін на енергоносії.

За прогнозами аналітиків Bain & Company, проблеми з доступністю мікрочипів потроху зникають. З іншого боку, війна в Україні продовжуватиме порушувати постачання сировини, у тому числі — джгутів електропроводки українського виробництва.

При цьому збільшення попиту на вживані авто призводить до зростання їх цін. Так, з 2019 року середня вартість вживаного автомобіля в Євросоюзі зросла на 27%, та у 2022 році склала 14 тисяч євро. За оцінками експертів Bain & Company, у 2025 році вона зросте до 15 тисяч євро.

Читайте також: Автострахування під час війни

На думку аналітиків, зростання популярності електромобілів, для яких Європа є другим за розміром ринком у світі після Китаю, не зашкодить продажам вживаних автомобілів. Досвід скандинавських країн показує, що наявність широкого асортименту електромобілів позитивно впливає на пропозицію вживаних автомобілів, бо водії вирішують прискорити обмін авто з екологічних міркувань, щоб якнайшвидше придбати електричне.

Ринок вживаних автомобілів також зміниться під впливом цифровізації. Аналіз показує, що все більше транзакцій будуть укладатися повністю онлайн. Хоча у 2020 році лише 1% вживаних автомобілів у ЄС продавався в онлайн-автосалонах, у 2025 році їх частка на ринку може досягти 6%. Ключовим фактором, який визначатиме майбутнє онлайн-продажів вживаних авто, стане створення механізмів, що формують довіру клієнтів. Щоб досягти цього, дилерам доведеться інвестувати як у розвиток систем онлайн-продажів, так і у співпрацю з місцевими партнерами, кажуть експерти.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.