Європейський центробанк вдруге поспіль не змінив облікову ставку — Finance.ua
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Європейський центробанк вдруге поспіль не змінив облікову ставку

Кредит&Депозит
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Європейський центробанк вдруге поспіль не змінив облікову ставку
Європейський центробанк вдруге поспіль не змінив облікову ставку
Європейський центральний банк (ЄЦБ) у четвер, 14 грудня, залишив облікову ставку незмінною — на рівні 4,5%.
Про це йдеться у пресрелізі ЄЦБ.
«Рада керуючих сьогодні вирішила залишити три ключові процентні ставки ЄЦБ без змін. Хоча інфляція впала за останні місяці, вона, ймовірно, знову тимчасово підвищиться у найближчій перспективі», — заявили в банку.
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В ЄЦБ очікують, що загальна інфляція становитиме в середньому 5,4% у 2023 році, 2,7% - у 2024-му, 2,1% - у 2025-му та 1,9% - у 2026-му.
«Рада керуючих має намір забезпечити своєчасне повернення інфляції до середньострокової цілі в 2%», — додали у банку.
Зазначається, що процентна ставка за основними операціями рефінансування та процентні ставки за лінією граничного кредитування і депозитною лінією залишаться незмінними на рівні 4,5%, 4,75% і 4% відповідно.

Довідка Finance.ua:

  • Європейський центральний банк (ЄЦБ) 26 жовтня залишив облікову ставку незмінною — на рівні 4,5%. Таким чином Європейський центробанк вперше з липня 2022 року не змінив процент ставки.
За матеріалами:
Укрінформ
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