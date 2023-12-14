Європейський центробанк вдруге поспіль не змінив облікову ставку — Finance.ua

Європейський центробанк вдруге поспіль не змінив облікову ставку Сьогодні 18:30 — Кредит&Депозит

Європейський центробанк вдруге поспіль не змінив облікову ставку

Європейський центральний банк (ЄЦБ) у четвер, 14 грудня, залишив облікову ставку незмінною — на рівні 4,5%.

Про це йдеться у пресрелізі ЄЦБ.

«Рада керуючих сьогодні вирішила залишити три ключові процентні ставки ЄЦБ без змін. Хоча інфляція впала за останні місяці, вона, ймовірно, знову тимчасово підвищиться у найближчій перспективі», — заявили в банку.

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В ЄЦБ очікують, що загальна інфляція становитиме в середньому 5,4% у 2023 році, 2,7% - у 2024-му, 2,1% - у 2025-му та 1,9% - у 2026-му.

«Рада керуючих має намір забезпечити своєчасне повернення інфляції до середньострокової цілі в 2%», — додали у банку.

Зазначається, що процентна ставка за основними операціями рефінансування та процентні ставки за лінією граничного кредитування і депозитною лінією залишаться незмінними на рівні 4,5%, 4,75% і 4% відповідно.

Довідка Finance.ua:

Європейський центральний банк (ЄЦБ) 26 жовтня залишив облікову ставку незмінною — на рівні 4,5%. Таким чином Європейський центробанк вперше з липня 2022 року не змінив процент ставки.

Укрінформ За матеріалами:

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