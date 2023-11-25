Європейський авторинок росте вже 15 місяців поспіль: найпопулярніші марки жовтня — Finance.ua
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Європейський авторинок росте вже 15 місяців поспіль: найпопулярніші марки жовтня

Технології&Авто
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Європейський авторинок росте вже 15 місяців поспіль: найпопулярніші марки жовтня
Європейський авторинок росте вже 15 місяців поспіль: найпопулярніші марки жовтня, Фото: auto.ria.com
Продажі автомобілів в Євросоюзі за підсумками жовтня зросли в річному вираженні на 11,6%, до 855 484 одиниць.
Про це свідчать дані зі свіжого звіту Європейської асоціації автовиробників (ACEA). Таким чином, європейський авторинок зростає вже 15 місяців поспіль.
Зростання продажів за підсумками жовтня зафіксовано майже у всіх країнах ЄС, крім Ірландії та Нідерландів — там динаміка, навпаки, виявилася негативною, і продажі впали на 17% та 1,5% відповідно.
Автомобільний ринок Франції, наприклад, зріс на 21,9%, Італії - на 20%, Іспанії - на 18,1%, Німеччини — на 4,9%.
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Продажі групи Volkswagen (включає бренди Skoda, Audi, Seat, Porsche та ін.) в Євросоюзі збільшилися минулого місяця на 9,9%, до 210 251 одиниць, Stellantis — на 11,3%, до 157 390 одиниць, південнокорейської Hyundai — на 9,2%, японської Toyota — на 11,5%, а французької Renault — на 24,3%, до 95 630 одиниць.
Електромобілі Tesla у жовтні купили 14 183 рази — приблизно у 2,5 рази більше, ніж роком раніше. Загалом продажі електрокарів у Європі за підсумками другого місяця осені зросли у річному вираженні на 36,3% і склали 121,8 тис. одиниць.
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За матеріалами:
mmr.ua
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