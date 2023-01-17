Європейські ціни на газ відкотилися до рівня вересня 2021 року — Finance.ua
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Європейські ціни на газ відкотилися до рівня вересня 2021 року

Енергетика
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Європейські ціни на газ відкотилися до рівня вересня 2021 року
Європейські ціни на газ відкотилися до рівня вересня 2021 року
На тлі теплої погоди в Європі ціни на газ впали нижче за $600 за тисячу кубометрів — востаннє такий рівень цін був відзначений у вересні 2021 року.
Як свідчать дані біржових торгів, контракт із постачанням на день уперед на хабі TTF у Нідерландах знизився до $608 за тисячу кубометрів. Лютневий ф’ючерс на момент опублікування новини — до $582.
Азіатські котирування залишаються істотно вищими за європейські. Лютневий ф’ючерс на індекс JKM Platts (Japan Korea Marker, відображає спотову ринкову вартість вантажів, що постачаються до Японії, Південної Кореї, Китаю та Тайваню) — $957.
Поточний рівень запасів у Європі скоротився до 81,49% — це на 19 процентних пунктів вище за середній показник на ту ж дату за останні п’ять років, свідчать дані асоціації Gas Infrastructure Europe (GIE).
Європейський ринок газу з вересня 2021 року пережив чотири пікові стрибки цін:
  • у жовтні 2021 року ф’ючерси перевищили позначку в $1600 за тисячу кубів;
  • у грудні 2021-го було побито рекорд у $2000 за тисячу кубів;
  • у березні-2022 після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ціни підскочили до $3100 за тисячу кубів;
  • до кінця серпня зупинка Північного потоку на ремонт підняла ціни майже до $3500 за тисячу кубів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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