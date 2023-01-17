Європейські ціни на газ відкотилися до рівня вересня 2021 року — Finance.ua

Європейські ціни на газ відкотилися до рівня вересня 2021 року Сьогодні 12:46 — Енергетика

Європейські ціни на газ відкотилися до рівня вересня 2021 року

На тлі теплої погоди в Європі ціни на газ впали нижче за $600 за тисячу кубометрів — востаннє такий рівень цін був відзначений у вересні 2021 року.

Як свідчать дані біржових торгів, контракт із постачанням на день уперед на хабі TTF у Нідерландах знизився до $608 за тисячу кубометрів. Лютневий ф’ючерс на момент опублікування новини — до $582.

Азіатські котирування залишаються істотно вищими за європейські. Лютневий ф’ючерс на індекс JKM Platts (Japan Korea Marker, відображає спотову ринкову вартість вантажів, що постачаються до Японії, Південної Кореї, Китаю та Тайваню) — $957.

Поточний рівень запасів у Європі скоротився до 81,49% — це на 19 процентних пунктів вище за середній показник на ту ж дату за останні п’ять років, свідчать дані асоціації Gas Infrastructure Europe (GIE).

Європейський ринок газу з вересня 2021 року пережив чотири пікові стрибки цін:

у жовтні 2021 року ф’ючерси перевищили позначку в $1600 за тисячу кубів;

у грудні 2021-го було побито рекорд у $2000 за тисячу кубів;

у березні-2022 після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ціни підскочили до $3100 за тисячу кубів;

до кінця серпня зупинка Північного потоку на ремонт підняла ціни майже до $3500 за тисячу кубів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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