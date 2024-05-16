Європейські банки, що мають філії в рф, потроїли прибутки з початку війни — Bloomberg Сьогодні 20:00

Європейські банки, що мають філії в рф, потроїли прибутки з початку війни — Bloomberg

Через два роки після початку повномасштабного вторгнення військ росії до України великі європейські банки продовжують керувати дедалі прибутковішими філіями в рф попри публічні обіцянки закрити їх.

Про це повідомляє агенція Bloomberg

«Через два роки після повномасштабного вторгнення рф в Україну великі європейські кредитори продовжують керувати потужними, дедалі прибутковішими підрозділами в росії попри публічні обіцянки їх закрити», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сукупна кількість співробітників п’яти банків країн ЄС з найбільшими операціями в рф впала лише на 3% після вторгнення, а прибуток зріс приблизно втричі завдяки високим відсотковим ставкам, які вони отримують за кошти, що застрягли в країні.

Повільні темпи спонукали Європейський центральний банк чинити тиск на банки, щоб вони прискорили їхній відхід. За словами анонімного джерела, знайомого з ситуацією, викликає занепокоєння те, що подальша присутність у РФ може спричинити для банків санкції США та великі штрафи.

Контролюючий орган попросив усі банки з великим бізнесом у РФ «прискорити зусилля щодо зниження ризиків, розробивши чітку дорожню карту для скорочення та виходу з бізнесу», повідомила Клаудія Бух, головний наглядовий чиновник центрального банку.

Західні санкції, які різко обмежують сферу діяльності підприємств у рф, разом з місцевими правилами та каральними податками з продажу, ускладнюють виведення банківських грошей з країни. Дочірні компанії іноземних банків у РФ повинні дотримуватись місцевих правил, що може суперечити тиску ЄЦБ на материнську компанію. І вони стикаються з ризиком відплати: Кремль іноді конфіскує активи компаній чи приватних осіб з країн, які він вважає недружніми.

Італійська компанія Intesa Sanpaolo SpA у вересні отримала дозвіл від путіна продати свій російський підрозділ групі, яку очолює місцевий менеджер підрозділу, але угода сповільнилася через бюрократичні перешкоди.

Єдиним великим банком Євросоюзу, якому вдалося досягти повного виходу з країни, є Société Générale SA, який продав свою найбільшу російську дочірню компанію Росбанк лише за кілька тижнів після вторгнення, хоча операція спонукала банк списати вартість бізнесу більш ніж на 3 млрд євро. Після продажу двох менших підрозділів Société Générale стикнулася зі скороченням штату співробітників у РФ більш ніж на 99%. А голландський банк ING Groep NV, який працює в Росії з 1993 року, заявляє, що з початку 2022 року скоротив свій бізнес, пов’язаний з РФ, на три чверті приблизно до 1,3 млрд євро.

Deutsche Bank AG різко скоротив число своїх співробітників рф, переважно через закриття ІТ-центру, проте торік він також отримав там вищі прибутки, ніж у 2021 році, до вторгнення в Україну. Це досить типово для банків, які все ще мають гроші в Росії, враховуючи труднощі, з якими європейці стикаються при доставці грошей додому, а також двозначні відсоткові ставки, які російський центральний банк сплачує за депозитами кредиторів.

Прибуток дочірньої компанії австрійського Raiffeisen Bank International за цей період зріс більш ніж утричі.

Банки США стикнулися з аналогічними проблемами. Citigroup припинила майже всі інституційні банківські послуги в рф на початку минулого року, хоча вона все ще має 7 млрд доларів, прив’язаних до країни, більша частина яких знаходиться на депозитах у центральному банку. JPMorgan Chase повідомляє, що станом на березень у неї в РФ застрягло близько 350 млн доларів.

Угорський OTP Bank є одним з небагатьох кредиторів ЄС, які виводять гроші з країни. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є найближчим союзником Кремля в ЄС, і він на кілька місяців призупинив надання допомоги від блоку для захисту України, перш ніж піти на поступки, але OTP наполягає, що не отримав вигоди від його особистих відносин з путіним. Банк заявляє, що повністю дотримується санкцій і хоче піти з ринку, але російські регулятори ускладнюють продаж підрозділу за справедливою ціною.

Окрім того, італійська компанія UniCredit SpA працює в рф через дочірню компанію зі штатом близько 3100 співробітників та має понад 50 філій. Банк заявляє, що з 2022 року він зарезервував понад 800 млн євро на випадок дефолтів у РФ та скоротив свій кредитний портфель на дві третини. Генеральний директор банку Андреа Орсель заявила на травневій телефонній конференції, що банк продовжить робити все можливе в країні і дотримується санкцій, але остаточний вихід з рф буде важко здійснити.

Укрінформ За матеріалами:

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