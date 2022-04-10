Європейська система грошових переказів Wise запрацювала для українців: як нею користуватися — Finance.ua

Європейська система грошових переказів Wise запрацювала для українців: як нею користуватися

Вчора 16:11 — Особисті фінанси

Британська фінтех-компанія Wise, яка займається грошовими переказами, спрощує правила для біженців із України. Насамперед, йдеться про такі послуги: зберігання коштів, поповнення рахунків та проведення розрахунків у різних валютах. Проте картку можна оформити і тим, хто перебуває в Україні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Що це дасть? Українці зможуть відкривати рахунки в євро, британських фунтах, доларах та інших валютах, накопичувати гроші у понад 50 валютах. А також отримати дебетову платіжну картку, що підтримує оплату всіма цими валютами одночасно.

Як відкрити обліковий запис Wise та отримати картку

Для відкриття нового облікового запису Wise та отримання дебетової картки потрібно:

перебувати в одній із країн, де Wise надає послугу дебетових карток;

посвідчення особи (для прикладу: український закордонний паспорт, внутрішній паспорт, ID картки та водійські посвідчення) — при відкритті розрахункових рахунків USD або EUR додатково потрібно буде зробити фото документу, а також «селфі» за допомогою покрокової інструкції в додатку Wise;

можливість поповнення рахунку банківським переказом або карткою, зареєстрованими на ваше ім’я;

адреса в Європейській Економічній Зоні (EEA) для доставки картки (обов’язково повинна відповідати тій, що вказана у вашому профілі).

Якщо немає на руках українських документів, додатково приймаються певні посвідчення біженця (в залежності від країни перебування).

Інструкція відкриття рахунку:

встановіть додаток Wise на телефон або скористайтесь wise.com;

натисніть «Реєстрація» (верхній правий кут екрану);

заповніть адресу вашої електронної пошти та вигадайте пароль для входу у Wise;

заповніть особисту інформацію: ім’я, дата народження, адреса перебування (обов’язково в країні, де Wise пропонує картки) та номер телефону;

після цього ви зможете перейти на домашню сторінку Wise та активувати ваш новий аккаунт.

Після заповнення особистої інформації Вам буде доступна опція активації аккаунту на домашній сторінці облікового запису

Після активації облікового запису Wise ви можете замовити картку.

перейдіть на сторінку wise.com/card-management.

натисніть «Замовити картку».

вкажіть адресу доставки та сплатіть 6 євро (чи 41 польський злотий або ж відповідну суму в наявній валюті) за виготовлення картки та доставку.

Доставка по Європі займає до 2 тижнів. Є можливість швидкої доставки до 2 робочих днів за додаткову оплату.

Як поповнити рахунок?

Перше поповнення повинно здійснюватись із рахунку або картки, зареєстрованих на ваше ім’я.

Ви не можете додати гроші на свій рахунок безпосередньо в гривнях.

Якщо у вас є доступ до української дебетової чи кредитної картки, ви можете використовувати її для поповнення рахунку в обраній валюті. Банк, що випустив вашу картку, автоматично конвертуватиме гривні (за додаткову комісію). Цей спосіб переважно є миттєвим.

Ви також можете здійснити поповнення банківським переказом за реквізитами рахунку. У цьому випадку вам потрібно буде конвертувати в українському банку гривні в потрібну валюту, та скористатись міжнародним переказом SWIFT. Надходження таких переказів переважно триває 2-5 робочих днів, але часом довше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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