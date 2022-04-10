Європейська система грошових переказів Wise запрацювала для українців: як нею користуватися — Finance.ua

Британська фінтех-компанія Wise, яка займається грошовими переказами, спрощує правила для біженців із України. Насамперед, йдеться про такі послуги: зберігання коштів, поповнення рахунків та проведення розрахунків у різних валютах. Проте картку можна оформити і тим, хто перебуває в Україні.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Що це дасть? Українці зможуть відкривати рахунки в євро, британських фунтах, доларах та інших валютах, накопичувати гроші у понад 50 валютах. А також отримати дебетову платіжну картку, що підтримує оплату всіма цими валютами одночасно.
Як відкрити обліковий запис Wise та отримати картку
Для відкриття нового облікового запису Wise та отримання дебетової картки потрібно:
посвідчення особи (для прикладу: український закордонний паспорт, внутрішній паспорт, ID картки та водійські посвідчення) — при відкритті розрахункових рахунків USD або EUR додатково потрібно буде зробити фото документу, а також «селфі» за допомогою покрокової інструкції в додатку Wise;
можливість поповнення рахунку банківським переказом або карткою, зареєстрованими на ваше ім’я;
адреса в Європейській Економічній Зоні (EEA) для доставки картки (обов’язково повинна відповідати тій, що вказана у вашому профілі).
Якщо немає на руках українських документів, додатково приймаються певні посвідчення біженця (в залежності від країни перебування).
Якщо у вас є доступ до української дебетової чи кредитної картки, ви можете використовувати її для поповнення рахунку в обраній валюті. Банк, що випустив вашу картку, автоматично конвертуватиме гривні (за додаткову комісію). Цей спосіб переважно є миттєвим.
Ви також можете здійснити поповнення банківським переказом за реквізитами рахунку. У цьому випадку вам потрібно буде конвертувати в українському банку гривні в потрібну валюту, та скористатись міжнародним переказом SWIFT. Надходження таких переказів переважно триває 2-5 робочих днів, але часом довше.