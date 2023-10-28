Європейська практика. Скільки очікують кандидати у водії на складання практичного іспиту за кордоном — Finance.ua

Європейська практика. Скільки очікують кандидати у водії на складання практичного іспиту за кордоном Сьогодні 13:09 — Особисті фінанси

Європейська практика. Скільки очікують кандидати у водії на складання практичного іспиту за кордоном

Аби стати водієм за кордоном, необхідно пройти навчальну підготовку у спеціалізованих закладах та успішно скласти теоретичний і практичний іспити в екзаменаційних центрах. У деяких європейських країнах цей процес займає досить тривалий період.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Як зазначається, найдовше кандидати у водії очікують на складання іспиту в Ірландії: до пів року. Приблизно такий же термін у Великій Британії: від 1 до 6 місяців. А в Італії цей період складає 140 днів.

У Польщі цей термін становить 20 днів. Ще довше необхідно очікувати майбутнім водіям у Румунії - 27 днів, а в Німеччині - 3−5 тижнів. У країнах Балтії цей період складає приблизно кілька тижнів. У Литві - 22 дні, а в Естонії майже втричі більше — 60 днів.

Інфографіка: hsc.gov.ua

Загалом, наведені цифри — це середній термін очікування на складання практичного іспиту у європейських країнах. У деяких державах він залежить від вибору певного екзаменаційного центру чи періоду року.

А що в Україні?

В Україні термін очікування на практичні іспити з моменту запису до дати складання в середньому складає близько 2 тижнів.

«Завдяки цифровізації, збільшенню кількості транспортних засобів та створенню екзаменаційних хабів, плануємо максимально зменшити цей період очікування», — кажуть у Головному сервісному центрі МВС.

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