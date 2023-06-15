Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу — Finance.ua

Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу Сьогодні 15:14

Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу

Депутати Європейського парламенту закликали країни НАТО виконати свої зобов’язання перед Україною та запросити її до Альянсу.

Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Зазначається, що таку резолюцію схвалили 425 голосами «за», 38 «проти» та 42 утрималися. Євродепутати висловлюють надію, що «процес вступу розпочнеться після закінчення війни та завершиться якомога швидше».

Так, поки Україна не набуде повноправного членства, ЄС та союзники по НАТО мають тісно співпрацювати з державою, щоб розробити тимчасові рамки для гарантій безпеки, які мають бути запроваджені одразу після війни.

Парламент наголошує, що інтеграція України до НАТО та ЄС зміцнить регіональну та глобальну безпеку, а також зв’язки між Україною та євроатлантичною спільнотою.

Вступ України до НАТО

Україна прагне приєднатися до Альянсу після закінчення бойових дій. Проте країна хоче отримати політичне рішення про можливість вступу вже на саміті НАТО, який пройде у Вільнюсі 11−12 липня.

Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошував, що Україна очікує отримати «чіткий графік вступу».

До того ж Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Країна хоче отримати гарантії безпеки від НАТО до того моменту, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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