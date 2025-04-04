Європарламент підтримав еквівалентність для насіння деяких культур з України — Finance.ua
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Європарламент підтримав еквівалентність для насіння деяких культур з України

Казна та Політика
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Європейський парламент проголосував на підтримку рішення з надання в ЄС еквівалентності системі сертифікації та насінню олійних культур та насінню буряків, які виробляються в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Насіннєвої асоціації України.
Відповідне рішення ухвалено на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі. За нього проголосували 411 євродепутатів, 191 — проти, 13 — утрималися.
Відтак насіння соняшника, олійного ріпаку, сої, та буряків отримає доступ до ринків ЄС.
Своїм рішенням Європейський парламент внесе зміни до Рішення Ради ЄС 2003/17/ЄС від 16 грудня 2002 року щодо еквівалентності польових перевірок, проведених в третіх країнах щодо виробництва насіннєвих культур, та еквівалентності виробництва насіння в третіх країнах.
Законодавча ініціатива [COM (2024)0052 — C9−0026/2024 — 2024/0027(COD)] була спільною для Молдови та України. Вона стосується еквівалентності польового інспектування, що проводиться в цих країнах, щодо, зокрема, насіння кормових культур в Республіці Молдові, та щодо еквівалентності насіння буряків та насіння олійних культур (три культури), вироблених в Україні.
За матеріалами:
agrotimes.ua
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