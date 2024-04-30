Європа злізла з «газової голки» рф, але з’явилась нова залежність, — Financial Times Сьогодні 04:37

У 2022 році місто Вільгельмсхафен на узбережжі Північного моря стало домівкою для першого в Німеччині плавучого газового терміналу — життєво важливої артерії для постачання газу, щоб підтримувати енергопостачання як всередині країни, так і по всій Європі в той час, коли континент наближався до небезпечної межі виснаження.

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Зазначається, що інфраструктура терміналу була побудована всього за 10 місяців, коли росія після вторгнення в Україну скоротила постачання газу до ЄС трубопроводами. Термінал приймає охолоджений до рідкого стану природний газ, регазифікує його, а потім відправляє в розгалужену мережу газопроводів континентальної Європи.

«З розширенням цих імпортних потужностей значні обсяги газу можуть бути перенаправлені з Азії в короткостроковій перспективі до Європи, тому це було дійсно важливою частиною боротьби з кризою», — говорить виконавчий директор компанії Uniper Майкл Льюїс.

Вільгельмсхафен став першою плавучою регазифікаційною установкою, яка була введена в експлуатацію під час кризи, але багато інших перебувають у стадії будівництва. Після того, як росія почала перекривати трубопровідні поставки до Європи у 2021 році, було заплановано або будується щонайменше 17 терміналів з прийому зрідженого природного газу (ЗПГ).

Газ, отриманий такими терміналами, допоміг замістити всі, крім 10%, поставки газу, які раніше надходили до ЄС з росії трубопроводами. Це сприяло зниженню цін на газ з рекордно високого рівня понад 300 євро за мегават-годину в серпні 2022 року до майже докризового рівня близько 30 євро наразі.

Автори підкреслюють, що нова інфраструктура, така як термінал у Вільгельмсхафені, дозволила ЄС стати значним імпортером ЗПГ. У 2021 році він становив лише близько 20% від загального обсягу імпорту природного газу в ЄС, а у 2023 році - 42%.

Майже половина поставок минулого року надійшла зі США, які після сланцевого буму стали найбільшим світовим експортером ЗПГ, а також блок отримав значні обсяги з Катару, третього за величиною експортера.

Уникнення енергетичної кризи

За словами журналістів, енергетична криза, якої європейці боялися два роки тому, не настала завдяки поєднанню втручань в енергетичну політику, скороченню попиту та удачі. Але це не означає, що Європа у безпеці. Короткострокова реакція на кризу могла створити більші проблеми для блоку в майбутньому, включаючи значну залежність від історично нестабільних ринків ЗПГ, що може мати наслідки як для промислової конкурентоспроможності, так і для «зеленого» переходу.

Залежність від імпорту

У статті йдеться, що блок залежить від імпорту — або через трубопроводи, або через поставки ЗПГ — на майже 90% поставок. До війни потоки через чотири основні трубопроводи з росії становили близько 40% від загального обсягу поставок до ЄС. До початку війни в Україні Москва почала використовувати цю домінуючу позицію, стратегічно скорочуючи поставки до Євросоюзу.

УНІАН За матеріалами:

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