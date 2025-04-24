Єврокомісія внесла в чорний список організації, пов’язані з Huawei — Finance.ua

Єврокомісія внесла в чорний список організації, пов’язані з Huawei Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

Європейська комісія більше не зустрічатиметься з організаціями, пов’язаними з Huawei, після розслідування ймовірної корупції в Європейському парламентії з метою лобіювання китайської корпорації Huawei. Про це пише Politico з посиланням на заяву прессекретаря служби Комісії.

«Комісія не зустрічатиметься з будь-якими лобістськими групами та/або торговими асоціаціями, які представляють інтереси Huawei та/або виступають від її імені», — йдеться у заяві.

Комісія вже заборонила «контакти та зустрічі» з офіційними особами Huawei у березні, лише через кілька днів після того, як бельгійські слідчі розпочали корупційне розслідування діяльності китайської технологічної компанії в Брюсселі.

У заяві також додається, що заборона поширюється на «будь-яких посередників, що діють від імені Huawei, які будуть брати участь у зустрічах та інших контактах зі співробітниками Комісії для просування інтересів компанії».

Як раніше повідомлялося, бельгійська поліція у березні провела обшуки за понад 20 адресами, включно з офісами китайського технологічного гіганта Huawei у Брюсселі, в рамках розслідування ймовірної корупції.

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