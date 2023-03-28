Єврокомісія розробить механізм фінансових гарантій для учасників ринку газу в Україні – Чернишов — Finance.ua

Єврокомісія розробить механізм фінансових гарантій для учасників ринку газу в Україні – Чернишов Вчора 22:45 — Технології&Авто

Європейська комісія почне розробляти механізм багатосторонніх фінансових гарантій для учасників ринку газу, які хочуть працювати в Україні.

Про це заявила комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон під час зустрічі з українською делегацією, повідомляє очільник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов у Фейсбуці

«Стимулювання розробки багатосторонніх фінансових гарантій для учасників ринку газу, які хочуть працювати в Україні, стала однією з головних тем зустрічі разом з міністром енергетики України Германом Галущенком. Єврокомісар Сімсон запевнила, що робоча група під її керівництвом з підтримки України почне розробляти такий механізм», — написав Чернишов.

Читайте також Нафтогаз запустив дві нові потужні свердловини

За його словами, важливо, що те, якою буде нафтогазова галузь України після перемоги, вирішується вже зараз.

«Це надзвичайно потужний сигнал та основа для зміцнення нашої спільної енергетичної безпеки», — додав Чернишов.

Як повідомлялося, НАК «Нафтогаз України» розраховує посилити співпрацю з європейськими партнерами щодо зберігання газу в підземних газосховищах та видобутку газу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.