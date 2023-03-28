Єврокомісія розробить механізм фінансових гарантій для учасників ринку газу в Україні – Чернишов — Finance.ua
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Єврокомісія розробить механізм фінансових гарантій для учасників ринку газу в Україні – Чернишов

Технології&Авто
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Європейська комісія почне розробляти механізм багатосторонніх фінансових гарантій для учасників ринку газу, які хочуть працювати в Україні.
Про це заявила комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон під час зустрічі з українською делегацією, повідомляє очільник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов у Фейсбуці.
«Стимулювання розробки багатосторонніх фінансових гарантій для учасників ринку газу, які хочуть працювати в Україні, стала однією з головних тем зустрічі разом з міністром енергетики України Германом Галущенком. Єврокомісар Сімсон запевнила, що робоча група під її керівництвом з підтримки України почне розробляти такий механізм», — написав Чернишов.
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За його словами, важливо, що те, якою буде нафтогазова галузь України після перемоги, вирішується вже зараз.
«Це надзвичайно потужний сигнал та основа для зміцнення нашої спільної енергетичної безпеки», — додав Чернишов.
Як повідомлялося, НАК «Нафтогаз України» розраховує посилити співпрацю з європейськими партнерами щодо зберігання газу в підземних газосховищах та видобутку газу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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