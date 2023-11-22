Єврокомісія розблокувала для Польщі €5 мільярдів — Finance.ua

Єврокомісія розблокувала для Польщі €5 мільярдів Вчора 15:15 — Світ

Єврокомісія розблокувала для Польщі €5 мільярдів

Єврокомісія позитивно оцінила змінений Національний план відбудови Польщі вартістю 59,8 млрд євро, що відкриває можливість отримати перший транш в 5 млрд євро з цих коштів.

Про це повідомили у міністерстві фінансів Польщі, а також в Єврокомісії.

«Єврокомісія позитивно оцінила змінений Національний план відбудови. Йдеться про додаткові кредити на суму 23 млрд євро, на які Польща подала заявку 31 березня, і додаткові 2,76 млрд євро субсидій з фонду REPowerEU, які були записані у зміненому НПВ, надісланому до Єврокомісії 31 серпня. Авансовий платіж, які незабаром отримає Польща, становить 20% від цієї суми, тобто понад 5 млрд євро», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, після перегляду бюджет НПВ збільшиться до 59,82 млрд євро (261,4 млрд злотих), у тому числі 25,28 млрд євро (110,4 млрд злотих) у вигляді субсидій і 34,5 млрд євро (151 млрд злотих) у вигляді пільгових кредитів.

Підкреслюється, що виплата понад 5 мільярдів євро авансового платежу не залежить від виконання Польщею будь-яких умов.

Як відомо, Єврокомісія заморозила виділення для Польщі європейських коштів з Національного плану відновлення після пандемії COVID-19 через проблеми з верховенством права. У Єврокомісії зазначають, що зобов’язання Польщі, виконання яких розблокує виділення коштів, залишаються незмінними і стосуються незалежності судової гілки влади.

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Укрінформ За матеріалами:

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