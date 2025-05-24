Єврокомісія проводить антимонопольне розслідування проти Visa і Mastercard — Finance.ua
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Єврокомісія проводить антимонопольне розслідування проти Visa і Mastercard

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Єврокомісія проводить антимонопольне розслідування проти Visa і Mastercard
Єврокомісія проводить антимонопольне розслідування проти Visa і Mastercard
Єврокомісія зацікавилася зборами Visa і Mastercard з бізнесу. Приводом стали так звані «схемні збори», які компанії стягують з банків, що обслуговують підприємців.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Що передувало

Минулого тижня регулятори Єврокомісії розіслали нову серію запитань учасникам ринку щодо «схемних зборів», які стягуються з фінансових установ, що надають послуги карткових платежів для ритейлерів у мережах Visa та Mastercard.
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Запитання стосувалися того, чи можуть ритейлери обирати, приймати чи ні платежі Visa та Mastercard, чи отримують вони вигоду від перекладених на них зборів, а також наскільки прозорими є ці платежі, зазначили джерела видання.
Розслідування на ранній стадії, але Єврокомісія може розпочати офіційне розслідування, що загрожує штрафами до 10% річного доходу компаній за зловживання домінуючим становищем.
Перевірка збіглася із заявою президентки ЄЦБ Крістін Лагард про необхідність зменшення залежності ЄС від іноземних платіжних систем. Вона запропонувала запровадження цифрового євро для зміцнення суверенітету та зниження вразливостей.
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Єврокомісія відмовилася коментувати деталі, зазначивши, що «розслідування триває» і що вона має «ряд інструментів, зокрема запити інформації».

Позиція Visa та Mastercard

Visa заявила, що її збори «відображають значну цінність» для банків, ритейлерів і споживачів у Європі, включно з високим рівнем безпеки, захисту від шахрайства та надійності.
Mastercard зазначила, що «зосереджена на сприянні торгівлі» та пропонує зручні, безпечні способи оплати для споживачів і бізнесу.
За матеріалами:
Forbes.ua
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