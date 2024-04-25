Єврокомісія пропонує запровадити санкції проти суден, які перевозять військову техніку з КНДР до рф — Reuters — Finance.ua
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Єврокомісія пропонує запровадити санкції проти суден, які перевозять військову техніку з КНДР до рф — Reuters

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Єврокомісія запропонує санкції щодо суден, що доставляють північнокорейську військову техніку до рф, а також танкерів, які порушують цінову межу країн G7 на російську нафту
Про це пише Reuters із посиланням на джерела в ЄС.
Зазначається, що Єврокомісія завершує свою пропозицію щодо 14-го пакету санкцій проти Москви за її вторгнення в Україну.
«Західні держави звинуватили Північну Корею у постачанні Росії зброї, у тому числі балістичних ракет і боєприпасів.
У лютому США заявили, що з вересня Північна Корея поставила понад 10 тис контейнерів із боєприпасами та супутніми матеріалами", — пише агентство.
Єврокомісія також має на меті запровадити санкції проти нафтових танкерів так званого «тіньового флоту», які вивозять російську нафту вище за стелю цін на нафту країн «Великої сімки» (G7), додає Reuters.
Повідомляється, що до списку осіб, які підпадають під санкції, очікується додавання 40 компаній. До них входять російські компанії, що закуповують обладнання для збройних сил, а також компанії третіх країн, які продають Росії електроніку, напівпровідники та чипи, що використовуються у військових цілях.
Компанії з третіх країн базуються в ОАЕ, Киргизстані, Туреччині та Китаї та продають у росію обладнання європейського та американського походження, йдеться у документі.
За словами співрозмовників Reuters, Єврокомісія проводить неофіційні обговорення з країнами-членами блоку, перш ніж представити свою пропозицію.
За матеріалами:
Економічна Правда
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