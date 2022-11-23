Єврокомісія офіційно запропонувала стелю ціни на газ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Єврокомісія офіційно запропонувала стелю ціни на газ

Енергетика
49
Єврокомісія офіційно запропонувала стелю ціни на газ
Єврокомісія офіційно запропонувала стелю ціни на газ
Єврокомісія опублікувала пропозицію встановити максимальну ціну на газ на рівні 275 євро за МВт-год, що понад як вдвічі більше на поточну ціну на ринку у 120 євро за Мвт-год.
Про це повідомляє Financial Times.
Пропозиція передбачає встановлення ліміту ціни на газ за контрактами на місяць вперед, якщо базова оптова ціна на газ утримуватиметься на рівні понад 275 євро за МВт-год протягом двох тижнів, і якщо розрив між цінами на природний газ і СПГ перевищуватиме 58 євро протягом 10 торгових днів.
Щойно цінова стеля буде встановлена, Брюссель почне вимагати від столиць країн-членів ЄС звітувати Комісії про свої зусилля для зменшення споживання електроенергії.
Читайте також
«Це не „срібна куля“, яка знизить ціни на газ, але це потужний інструмент, який ми можемо використовувати за потреби, доповнюючи наші більш структурні зусилля для контролю над цінами», — заявила комісарка ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон.
Хоча такий рівень стелі ціни на газ є понад як удвічі вищим за поточний рівень у 120 євро за МВт-год, влітку ціни на газові контракти знаходилися на значно вищих позиціях, подекуди — дорожче за 300 євро за МВт-год.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомив, що після місяців суперечок Єврокомісія підготувала проєкт постанови для встановлення стелі ціни на газ.
Протягом декількох місяців країн-члени ЄС намагалися домовитися про механізм стримування цін на газ, які злетіли в декілька разів порівняно з цінами у попередні роки внаслідок російського енергетичного шантажу та скорочення поставок.
Комісія мусила зважити ризики, які обмеження цін може становити для стабільності газового постачання, оскільки країни прагнуть замінити російський газ іншими джерелами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.