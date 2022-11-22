Обстріли критичної інфраструктури. З якими проблемами стикається «Укренерго» — Finance.ua

Обстріли критичної інфраструктури. З якими проблемами стикається «Укренерго» Сьогодні 16:47 — Енергетика

Обстріли критичної інфраструктури. З якими проблемами стикається «Укренерго»

Енергетичні фахівці стверджують: за умов постійних обстрілів критичної інфраструктури велику роль відіграє наявність обладнання для ремонту пошкоджень. Проте атаки ракет та іранських дронів спричиняють пошкодження такого рівня, для якого необхідно закупляти дуже рідкісне та вартісне обладнання.

Проте найбільша проблема — не в ціні, а в його дефіциті у всьому світі, розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Перед вторгненням ми створили один з найбільших запасів обладнання у світі. Зокрема, на наших складах було й найскладніше обладнання — автотрансформатори, які дозволяють відразу перетворювати напругу з високої на низьку й подавати її на лінії. І зараз ми бачимо, що такого складу, як у нас, ні в кого не було. І зараз ми звернулися за допомогою до наших партнерів, які намагаються передати Україні обладнання, яке ми потребуємо на сьогодні. Але питання в тому, що це дуже дороге обладнання, на виготовлення якого потрібно багато часу», — пояснює Кудрицький.

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Через такі складнощі з отриманням обладнання Україна користується резервним, яке є в наявності, проте його щоразу, після кожної російської атаки, значно меншає. Це не є добрим чинником для України та енергосистеми, оскільки обладнання та комплектуючі необхідно берегти на випадок серйозних ушкоджень та термінового ремонту. Тож у всьому світі Україна шукає обладнання — навіть у тих державах, які не є однозначно дружніми для нашої країни.

"Наш склад ми використовуємо, але по всьому світу шукаємо обладнання й намагаємось привезти його в Україну. Ця допомога йде до нас уже з березня, тож після деокупації частини Харківщини, Київщини та інших регіонів у квітні ми отримали багато ресурсів, щоб швидко відновили мережу на деокупованих територіях. Але зараз масштаб пошкоджень більший, оскільки ми шукаємо набагато більше обладнання — і для підстанцій, і для повітряних ліній.

Основні країни-виробники потрібного нам обладнання (зокрема, й автотрансформаторів) — це Іспанія, Бельгія, Південна Корея, Індія, Китай, Японія і Україна. Але український клас напруги дуже специфічний для європейських країн, оскільки вольти, які використовує Україна та ЄС — різні. Тож справжнє завдання з зіркою — це знайти обладнання, яке відразу підійде для нашої мережі. Практично в усіх країнах ми шукаємо потрібне обладнання незалежно від рівня дружності до нас", — наголошує Володимир Кудрицький.

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