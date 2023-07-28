Єврокомісія дозволила Німеччині витратити €40 мільйонів на LNG-термінал — Finance.ua

Єврокомісія дозволила Німеччині витратити €40 мільйонів на LNG-термінал Сьогодні 19:45 — Фондовий ринок

Єврокомісія схвалила у четвер виділення Німеччиною близько 40 млн євро для будівництва та експлуатації першого наземного термінала зрідженого природного газу в місті Брунсбюттелі.

Як передає Укрінформ про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Зазначається, що цей крок сприятиме безпеці та диверсифікації енергопостачання Німеччини й допоможе покласти край залежності від російських енергоносіїв, як того вимагає відповідний план Єврокомісії REPowerEU.

Очікується, що з кінця 2026 року термінал здійснюватиме регазифікцію та подаватиме в німецьку мережу близько 10 млрд кубометрів газу щорічно. Загальний обсяг інвестицій у проєкт сягає близько 1,3 млрд євро.

Будівництвом та експлуатацією термінала займатиметься компанія German LNG Terminal GmbH. Акціонерами виступатимете уряд Німеччини через державний банк інвестицій та розвитку KfW з часткою 50%, нідерландський оператор енергетичних мереж Gasunie (40%) та енергетична компанія RWE (10%).

Єврокомісія має схвалювати виділення державних коштів на фінансування економічної діяльності на території ЄС.

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