Єврокомісія дозволила Німеччині витратити €40 мільйонів на LNG-термінал — Finance.ua
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Єврокомісія дозволила Німеччині витратити €40 мільйонів на LNG-термінал

Фондовий ринок
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Єврокомісія схвалила у четвер виділення Німеччиною близько 40 млн євро для будівництва та експлуатації першого наземного термінала зрідженого природного газу в місті Брунсбюттелі.
Як передає Укрінформ про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.
Зазначається, що цей крок сприятиме безпеці та диверсифікації енергопостачання Німеччини й допоможе покласти край залежності від російських енергоносіїв, як того вимагає відповідний план Єврокомісії REPowerEU.
Очікується, що з кінця 2026 року термінал здійснюватиме регазифікцію та подаватиме в німецьку мережу близько 10 млрд кубометрів газу щорічно. Загальний обсяг інвестицій у проєкт сягає близько 1,3 млрд євро.
Будівництвом та експлуатацією термінала займатиметься компанія German LNG Terminal GmbH. Акціонерами виступатимете уряд Німеччини через державний банк інвестицій та розвитку KfW з часткою 50%, нідерландський оператор енергетичних мереж Gasunie (40%) та енергетична компанія RWE (10%).
Єврокомісія має схвалювати виділення державних коштів на фінансування економічної діяльності на території ЄС.
За матеріалами:
Укрінформ
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