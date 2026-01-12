Євробонди України дешевшають Сьогодні 10:46 — Казна та Політика

Єврооблігації України з початку січня подешевшали через те, що інвестори втрачають віру в перемирʼя.

Про це повідомляє агентство Bloomberg , передають Українські Новини.

Варто зауважити, що вказані цінні папери суттєво подорожчали наприкінці 2025 року на тлі рішення про надання нового фінансування від ЄС.

Згідно із підрахунками Bloomberg, деякі суверенні облігації України від середини грудня і до кінця минулого року зросли в ціні на 7 центів з долара, але від початку січня вони подешевшали приблизно на 2 центи.

Так, євробонди України з терміном погашення у лютому 2034 року наприкінці грудня коштували на рівні 62,5 цента за долар номінальної вартості, а зараз ціна знизилась до приблизно 60,5 цента.

Наразі зберігається невизначність, скільки часу знадобиться росії, щоб погодитися на будь-яку мирну угоду, і як буде фінансуватися відбудова зруйнованої війною інфраструктури в Україні.

24 грудня Україна оголосила про успішне завершення та здійснення розрахунків за операцією з реструктуризації державних деривативів, прив’язаних до ВВП («ВВП-варантів»), яку підтримали 99,06% інвесторів.

Згідно з умовами реструктуризації, ВВП варанти на суму 2,635 млрд дол. США були обміняні на нові облігації серії C з погашенням у 2032 році на загальну суму 3,497 млрд дол. США, а також на облігації серії B з погашенням у 2030 та 2034 роках на суму 16 904 800 дол. США кожної серії. Усі ВВП-варанти були анульовані.

