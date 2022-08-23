Євро знову падає: у чому причини та які прогнози — Finance.ua
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Євро знову падає: у чому причини та які прогнози

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Євро знову стало коштувати менше, ніж американський долар. У понеділок на світовому валютному ринку пара EUR/USD виявилася нижче рівня паритету — 1,0000, при якому вартість євро була рівною вартості долара. Інструмент спустився нижче — до 0,9970. Фактично євро знову стало дешевше американської валюти. Таке вже було в поточному році, але інвестори пізніше викупили ці продажі, — про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.
Все діло в стрімкому зміцненні позиції долара США. Він дорожчає, тому що ринок ухиляється від усіх можливих ризиків і шукає для цього «безпечні» активи. Крім того, у євро є власний негатив у вигляді наростальної енергокризи в Європі.
У понеділок ціни на газ для Європи зросли до 3 000 доларів США за тисячу кубометрів. До речі, в січні 2021 року ціна склала в середньому 230 USD. Ринок купує «в ажіотажі» через можливі перебої з постачанням. Біржові емоції особливо добре видно напередодні опалювального сезону та періоді підвищеного відбору газу з підземних сховищ.
Цілком можливо, що пара EUR/USD поки збережеться в слабкій позиції та знизиться до 0,9960. Звідти інвестори намагатимуться викупити продажі до 1,0080 (для початку).
Найважливіша подія нового тижня серпня на фінансових ринках — економічний симпозіум в Джексон-Хоулі (США). Зазвичай там зустрічаються «ключові» фігури світової монетарної політики, щоб обмінюватися думками та поглядами щодо минулого у фінансовій сфері. В цьому разі основною темою, ймовірно, буде інфляція і темпи її зростання. Поки ще ні одному з Центробанків розвинутих економік (ФРС, ЄЦБ або Банку Англії, наприклад) не вдалося взяти індекс споживчих цін під контроль.
Євро знову падає: у чому причини та які прогнози
За матеріалами:
RoboForex
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