Євро трохи подорожчав, а долар — ні: який курс пропонують банки та обмінники сьогодні Вчора 13:13 — Валюта

Євро трохи подорожчав, а долар — ні: який курс пропонують банки та обмінники сьогодні

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 30 листопада, залишився на попередньому рівні - 37,70 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,20 грн за долар.

Курс євро щодо гривні сьогодні подорожчав на 2 копійки і становить 41,12 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 40,55 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні не змінювався і становить 37,55 грн/дол. (продати долар можна за 37,45 грн). Євро також залишився на попередньому рівні - 41,00 грн/євро (курс продажу — 40,85 грн/євро).

УНІАН За матеріалами:

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