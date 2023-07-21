Євро стрімко дорожчає: що буде далі — Finance.ua

Євро стрімко дорожчає: що буде далі Сьогодні 14:00

Євро стрімко дорожчає: що буде далі

Період відносної стабільності євровалюти знову у минулому. Пара євро/долар на міжнародних ринках входить у черговий період турбулентності, на якій вже готуються заробити спекулянти.

Першим провісником чергових валютних катаклізмів став стрімкий зліт котирувань пари євро/долар вище за психологічний поріг у 1,12 долара за євро минулого тижня.

Причиною такої поведінки пари стала зміна настроїв інвесторів та спекулянтів щодо перспектив глобальної рецесії — особливо у США, Європі та Китаї.

Песимізм, що панував досі, щодо перспектив американської економіки несподівано змінився оптимізмом, що й підтримало євровалюту. Здавалося б, гарні дані щодо ринку праці та споживчих настроїв у США мали б зміцнити долар , але все сталося з точністю до навпаки.

Довгий час ринок боявся довгострокового закріплення показників інфляції в Америці на високих рівнях та затяжної рецесії. Але показники американських споживчих цін, нарешті, почали реагувати на дії Федрезерва: тепер уже очевидно, що вони досить швидко рухаються до таргету у 2% річних.

Читайте також Курс долара і євро на кінець липня — прогноз банкіра

Натомість, негативні сигнали з Китаю та слабке відновлення економіки Німеччини (головного локомотива ЄС) на фоні збереження високої інфляції в Європі, найімовірніше, змусять ЄЦБ знову підвищити свою ключову ставку на черговому засіданні 27 липня.

Зміна негативних очікувань на оптимістичні підштовхнула вгору фондові індекси США і призвела до зниження дохідності трежеріс.

У цій ситуації знову виникають ідеальні умови для нового ралі за парою євро/долар найближчими днями тривалістю, щонайменше, до 28 липня. До цього часу будуть відомі вже й кроки Федрезерва (засідання відбудеться 26 липня), і дії європейського регулятора у відповідь (оголошення рішень увечері 27 липня).

Золотий час для спекулянтів

Ефект пильної спекулятивної цікавості до євро буде короткостроковим — вже зараз рівень 1,12 долара виглядає «перегрітим».

Після найближчих засідань американського та європейського регуляторів на нас очікує новий період корекції пари. Причому, за моїми прогнозами, Федрезерв знову поставить на паузу зростання відсоткових ставок і збереже ключову ставку на рівні 5,25% річних. А ось Європейський центробанк знову ризикне та підвищить свою ключову ставку на 0,25% річних — до 4,25% річних. Саме цього від нього наразі й чекають спекулянти, які роблять ставку на євровалюту.

На піку «пристрастей» щодо рішень регуляторів я не виключаю додатковий зліт євро щодо долара до рівнів 1,135. Це призведе до зростання котирувань продажу на нашому міжбанку за безготівковим євро до максимальних рівнів близько 41,92 гривень за євро, а на готівковому ринку — до пікових значень курсу продажу готівкового євро в обмінниках до 42,10 гривень і вище.

Але потім, у першій половині серпня, котирування євро/долар увійдуть у період корекції з поступовим поверненням до коридору від 1,095 до 1,11 долара за євро. Спрацює у цей період і традиційний сезон відпусток у США та Європі.

Це варто врахувати нашим громадянам та бізнесу, які через різні причини зараз «зав'язані» на євро.

Ступінь нервової напруги інвесторів добре видно з поведінки ринку золота, де вартість «жовтого» металу почала досить швидко зростати, після невеликого періоду просідання. І вже майже досягла рівнів кінця травня цього року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.