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Курс долара і євро на кінець липня — прогноз банкіра

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Курс долара і євро на кінець липня — прогноз банкіра
Курс долара і євро на кінець липня — прогноз банкіра
Завершення липня стане додатковим свідченням тривалої стабільності на валютному ринку: готівковий курс перебуватиме в нових, максимально наближених до офіційного курсу межах: 36,7−37,3 грн/дол. та 41−42 грн/євро.
Як зазначив начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий, поточні коливання курсів скоротяться до 0,1−0,3 грн, а різниця між курсом покупки та продажу не перевищить 0,15−0,25 грн. Лєсовий відзначив ще одну позитивну тенденцію — зростання дохідності українських євробондів, що означає зростання позитивних очікувань від української економіки.
«Така досить позитивна ситуація на ринку суттєво впливає на розмір інфляції: з початку року вона становить 4,6%, а у річному вимірі вона вже скоротилася до 12,8%. Розуміємо, що низька інфляція та відчуття стабільності дає змогу громадянам користуватися депозитними та кредитними програмами без побоювань за власні кошти. Крім того, „непомітна“ інфляція — це перспектива розвитку будь-яких сфер бізнесу: попри „воєнні“ обставини, починає працювати стратегія розвитку, а не тактика виживання», — сказав банкір.
Серед головних причин тривалої стабільності на валютному ринку експерт виокремив значні обсяги макрофінансової допомоги з боку країн-партнерів та міжнародних фінансових інституцій (з початку року Україна вже отримала майже 23 млрд дол. допомоги) та поступовий розвиток майже всіх сфер економіки.
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«Можна зробити висновок, що протягом наступного тижня ситуація на готівковому валютному ринку збереже всі ознаки стабільності. Курсові „коридори“ не зміняться: 36,7−37,3 грн/дол. та 41−42 грн/євро», — сказав Лєсовий.
Він зауважив, що надалі (зокрема у серпні) варто очікувати на подальші кроки НБУ з валютної лібералізації: ближче до осені цілком можливе повернення до інфляційного таргетування та плаваючого курсу валют (іншими словами ринок вже майже дозрів до «єдиного» курсу валют).
За матеріалами:
УНІАН
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