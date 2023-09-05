​єВідновлення в Дії: 3 причини отримати допомогу через Банк Кліринговий дім — Finance.ua

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​єВідновлення в Дії: 3 причини отримати допомогу через Банк Кліринговий дім

Майже 14,5 мільйонів українців на початку 2022 року війна змусила залишити свої домівки. Понад 5 млн осіб повернулися, але багатьом немає куди повертатися — країна-агресор перетворила їхні оселі на руїни. Для відновлення житла, пошкодженого через бойові дії, стартувала державна програма грошової допомоги єВідновлення, до якої долучився Банк Кліринговий дім . Розповімо детальніше про умови отримання коштів та бонуси від банку для учасників програми єВідновлення.

За даними KSE, у загальному обсязі прямих збитків найбільшу частку складають втрати житлового фонду — $55,9 млрд. Усього на компенсацію за все зруйноване житло знадобиться значно більша сума. Лише за оцінками Світового банку — це $69 млрд, тобто близько двох річних бюджетів України. Забезпечення житлом є важливою передумовою повернення додому українців, що вимушено виїхали за кордон через війну.

єВідновлення: що відомо про програму

10 травня 2023 року в Україні стартувала державна програма єВідновлення, у якій можна отримати грошову компенсацію (не більше 200 тисяч гривень) за ремонт пошкодженого через війну житла. Станом на сьогодні через Дію українці відправили вже 40,4 тисяч заяв про єВідновлення. З них 11,5 тисяч вже отримали кошти на загальну суму 960 млн гривень.

Загалом, на реалізацію програми єВідновлення Кабінет Міністрів спрямував 4,4 млрд грн.

Отримані в межах програми гроші можна витратити на придбання будівельних матеріалів: вікон, дверей, покрівлі, а також на оплату будівельних робіт. Придбати товари та послуги можна тільки у компаній-учасників програми.

Список учасників наповнюватиметься поступово, і представлений на сайті послуги . Головне — витратити кошти потрібно протягом 12 місяців із моменту отримання, інакше — вони повернуться до бюджету.

Хто може отримати компенсацію

Право на отримання компенсації мають громадяни України, чиє житло пошкоджене внаслідок боїв і підлягає відновленню. На сьогодні визначена пріоритетна черга, за якою розподілятимуть кошти:

учасникам бойових дій;

людям з інвалідністю внаслідок війни;

ветеранам війни;

членам сімей загиблих військових;

мобілізованим;

багатодітним родинам;

людям з інвалідністю І та ІІ групи;

батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу;

опікунам/піклувальникам;

названим батькам та патронатним вихователям;

дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Громадяни, які вже відремонтували своє житло власним коштом, наразі не можуть претендувати на державну допомогу. Крім того, допомога недоступна для людей, які підпадають під санкції від держави або мають судимості за злочини проти національної безпеки. Це поширюється і на їхніх спадкоємців.

Як отримати кошти

Щоб стати учасником програми, варто подати заяву в Дії. Згодом така можливість буде доступна в центрах надання адмінпослуг, у нотаріусів та в управліннях соціального захисту.

Алгоритм отримання коштів складається з шести кроків:

Подати повідомлення про пошкоджене майно в застосунку чи через портал Дія, якщо не подавали раніше. Відкрити рахунок єВідновлення в банку (до або під час подання заяви). Сьогодні є 12 банків-партнерів, які випускають таку картку. Подати заяву про отримання допомоги через Дію. Очікувати на дзвінок комісії місцевої влади для огляду майна та встановлення суми допомоги. Висновок про рішення комісії прийде сповіщенням у Дію. Отримати гроші на картку єВідновлення.

Розмір компенсації розраховуватиме комісія за спеціальною формулою, яку визначив Кабмін. Картку єВідновлення можна відкрити онлайн через банківський застосунок, або ж звернувшись до відділень банків-партнерів.

​Банк Кліринговий дім — банк-партнер програми

16 серпня Банк Кліринговий дім приєднався до державної програми єВідновлення та розпочав оформлення карток для виплат.

«Для Банку є дуже важливою участь у такій програмі, як єВідновлення. Сьогодні ми всі підтримуємо та допомагаємо один одному, бо маємо одну біду на всіх. І такі програми покращують передумови для швидкого відновлення пошкодженого житла, дають розуміння, що ти не залишаєшся сам на сам зі своїми проблемами, що тебе підтримають. Допоможуть друзі, близькі, знайомі й незнайомі, допоможе держава і весь цивілізований світ. Банк, зі свого боку, для одержувачів виплати за програмою єВідновлення також долучається з допомогою. Додатково до коштів, які клієнт отримає за програмою, ми нараховуватимемо бонуси та відсотки на залишок коштів на рахунках, передбачено також вручення подарункових сертифікатів на будівельні матеріали», — прокоментувала Голова Правління Банку Вікторія Андреєвська.

Чому варто обрати Банк Кліринговий дім

Попри війну, наприкінці 2022 року банк одним із перших запустив у своєму додатку MyBank365 віддалену ідентифікацію через Дію та відкриття діджитальної гривневої картки за допомогою Дія.Підпису.

З квітня 2023 року банк пропонує першу в Україні діджитальну мультивалютну картку з трьома валютами — гривня, євро та долар США. Відкрити діджитальну картку, оформити депозит чи кредит тепер можуть українці, які навіть тимчасово перебувають за кордоном. Для цього достатньо, щоб був встановлений застосунок Дія.

Згідно з даними банку, за 1 півріччя 2023 року приріст за діджитальними картками склав 193%, із яких 27% — це мультивалютні діджитальні картки.

Банк надає додаткові привілеї всім, а саме:

гарантовано нараховує 400 грн відразу після отримання допомоги (бонусні гроші нараховуються на звичайну діджитальну картку);

нараховує 4% річних на залишок коштів на картці єВідновлення (бонусні кошти нараховуються на звичайну діджитальну картку);

щомісяця розігрує 5 сертифікатів по 1000 грн мережі магазинів Епіцентр.

Нові клієнти банку, а також ті клієнти, які вже користуються послугами банку, відтепер можуть з легкістю відкрити картку в мобільному застосунку MyBank365. Новим клієнтам для оформлення картки для виплат лише потрібно пройти верифікацію через Дію.

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