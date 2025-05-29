ЄС зняв економічні обмеження з ключових секторів економіки Сирії — Finance.ua

ЄС зняв економічні обмеження з ключових секторів економіки Сирії Вчора 19:15 — Світ

ЄС зняв економічні обмеження з ключових секторів економіки Сирії

У середу, 28 травня, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про скасування більшості економічних санкцій проти Сирії, залишивши в силі лише ті обмеження, що стосуються питань безпеки. Це рішення формалізує політичну домовленість, досягнуту 20 травня, і спрямоване на підтримку сирійського народу у відбудові країни.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Санкційний список скоротили на 24 юридичні особи, зокрема з нього виключили Центральний банк Сирії та низку інших фінансових установ. Також зняли обмеження з компаній, які працюють у стратегічних секторах економіки — нафтовидобутку, переробці, виробництві бавовни й телекомунікаціях. Під скасування потрапили й кілька медіаорганізацій та телеканалів.

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Мета цього кроку — сприяти економічному відновленню Сирії, зокрема підтримати галузі, важливі для стабільності та розвитку країни. В Євросоюзі очікують, що зняття більшості економічних обмежень дасть змогу залучити інвестиції, пожвавити торгівлю та активізувати гуманітарну допомогу.

Рішення стало результатом тривалих переговорів між країнами-членами ЄС, які прагнуть стабілізувати регіон після багаторічного конфлікту.

Водночас у Брюсселі наголошують, що санкції залишаються чинними щодо окремих осіб і організацій, пов’язаних із загрозами безпеці. Це має запобігти зловживанням і не допустити, щоб ресурси потрапили до структур, причетних до насильства.

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