ЄС зняв економічні обмеження з ключових секторів економіки Сирії — Finance.ua
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ЄС зняв економічні обмеження з ключових секторів економіки Сирії

Світ
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ЄС зняв економічні обмеження з ключових секторів економіки Сирії
ЄС зняв економічні обмеження з ключових секторів економіки Сирії
У середу, 28 травня, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про скасування більшості економічних санкцій проти Сирії, залишивши в силі лише ті обмеження, що стосуються питань безпеки. Це рішення формалізує політичну домовленість, досягнуту 20 травня, і спрямоване на підтримку сирійського народу у відбудові країни.
Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
Санкційний список скоротили на 24 юридичні особи, зокрема з нього виключили Центральний банк Сирії та низку інших фінансових установ. Також зняли обмеження з компаній, які працюють у стратегічних секторах економіки — нафтовидобутку, переробці, виробництві бавовни й телекомунікаціях. Під скасування потрапили й кілька медіаорганізацій та телеканалів.
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Мета цього кроку — сприяти економічному відновленню Сирії, зокрема підтримати галузі, важливі для стабільності та розвитку країни. В Євросоюзі очікують, що зняття більшості економічних обмежень дасть змогу залучити інвестиції, пожвавити торгівлю та активізувати гуманітарну допомогу.
Рішення стало результатом тривалих переговорів між країнами-членами ЄС, які прагнуть стабілізувати регіон після багаторічного конфлікту.
Водночас у Брюсселі наголошують, що санкції залишаються чинними щодо окремих осіб і організацій, пов’язаних із загрозами безпеці. Це має запобігти зловживанням і не допустити, щоб ресурси потрапили до структур, причетних до насильства.
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