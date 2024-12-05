ЄС змусить корпоративні автопарки перейти на електромобілі — Finance.ua

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ЄС змусить корпоративні автопарки перейти на електромобілі

Технології&Авто
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ЄС змусить корпоративні автопарки перейти на електромобілі
ЄС змусить корпоративні автопарки перейти на електромобілі
Європейська комісія готує законопроєкт, який зобов’яже компанії переходити на електромобілі.
У листі нового комісара ЄС зі сталого транспорту Апостолоса Ціцікостаса зазначається, що пришвидшення електрифікації корпоративних автопарків — одне з ключових завдань.
60% нових автомобілів у ЄС використовують корпоративні клієнти, і вони проїжджають удвічі більше, ніж приватні машини. Перехід компаній на електротранспорт не лише знизить викиди, а й збільшить доступність електромобілів на вторинному ринку через 3−4 роки.
Окрім оновлення автопарків, законопроєкт спрямований на розвиток зарядної інфраструктури та спрощення оплати за заряджання. Це стане важливим кроком для пришвидшення електрифікації транспорту в Європі, вважають експерти.
Реалізація закону може змінити ринок, збільшивши попит на електромобілі, а також знизити вуглецевий слід транспортної галузі.
За матеріалами:
Ampercar
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